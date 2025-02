Messer-Verbotszonen in Berlin: Sicherheit oder Diskriminierung?

Berlin setzt auf Messer-Verbotszonen, um die Sicherheit in bestimmten Gebieten zu erhöhen. Doch die Maßnahme stößt auf Kritik wegen möglicher Diskriminierung und der Frage nach der realistischen Kontrolle.

Berlin hat seit Samstag, dem 15. Februar 2023, drei dauerhafte Messer- und Waffenverbotszonen eingerichtet. Diese Zonen befinden sich im Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz, die zuvor als Hotspot der Messer kriminalität bekannt waren. Das Mitführen von Waffen, darunter Schusswaffen, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, Pfeilabschussgeräte, Armbrüste, Hieb- und Stoßwaffen sowie jegliche Messer, ist in diesen Gebieten ab sofort dauerhaft verboten.

Allerdings gibt es insgesamt 19 Ausnahmen bei berechtigtem Interesse, darunter Gewerbetreibende, Darsteller und Angestellte in Gastronomie, Einzelhandel, Logistik oder medizinisches Personal, die Messer in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit benötigen. Auch das Mitführen im Zusammenhang mit Brauchtumspflege, Jagd oder Sport ist ausgenommen. Auf dem Leopoldplatz findet regelmäßig ein Flohmarkt statt, bei dem auch Messer angeboten werden. Der Kauf von Messern dort ist laut Polizeisprecher Florian Nath kein Problem. Marktgänger dürfen ein Messer erwerben, es verpacken und mit nach Hause nehmen. Die Polizei kündigte an, nach Augenmaß zu kontrollieren und Personen, die sich verdächtig benehmen, bedrohlich erscheinen oder den Ordnungshütern möglicherweise bereits bekannt sind, gezielt anzusprechen. Bei Verstößen wird das Messer sofort beschlagnahmt und dem Besitzer nicht zurückgegeben. Die Maßnahme soll die Sicherheit in den Gebieten verbessern, die zuvor als Hotspot der Messerkriminalität auffielen. Kritiker sehen die Verbotszonen jedoch kritisch und befürchten Racial Profiling, also die Kontrolle von Menschen wegen ihrer Hautfarbe. Thomas Fischer, der frühere Vorsitzende Richter des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, hält eine effektive Kontrolle der Zonen für „unrealistisch“. Man könne den öffentlichen Raum nicht permanent überwachen und alle Menschen überprüfen. Zwar attestiert Fischer den Maßnahmen eine gewisse Wirksamkeit gegen Spontantaten, aber „Vorplanende Angreifer lassen sich durch sie nicht abschrecken“, resümiert der Jurist





Messer-Verbotszonen Berlin Sicherheit Kriminalität Diskriminierung Racial Profiling

