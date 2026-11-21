Ein 35-jähriger Mann greift in Berlin mehrere Rettungshelfer mit Messern an. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs und Bedrohung, während die Gewerkschaft mangelnde Transparenz kritisiert.

Ein schwerwiegender Vorfall hat am frühen Morgen auf der Königin-Elisabeth-Straße in Berlin für Aufsehen und Entrüstung gesorgt. Ein 35-Jähriger griff mehrere Mitglieder der Berliner Feuerwehr und Rettungsdienste an, nachdem sein Fahrzeug gegen einen Lichtmast geprallt war. Die Tat ereignete sich gegen 2:30 Uhr auf Höhe der Knobelsdorffstraße, wo ein zufällig anwesender Rettungswagen versuchte, dem Verunglückten zu helfen. Dieser reagiert nicht mit Dankbarkeit, sondern mit massiver Gewalt, indem er einen 47-jährigen Sanitäter mit der Faust ins Gesicht schlug.

Gewalttätiger Angriff auf Einsatzkräfte

Die Eskalation des Vorfalls überschritt bald die Schwelle eines einfachen Unfalls. Nachdem der 47-jährige Sanitäter im Krankenhaus behandelt werden musste, versuchte ein zweites Rettungsteam, den Tatherren zu festzuhalten. In dieser kritischen Situation zeigte der 35-Jährige seine wahre Gesinnung. Er griff in den Kofferraum seines Wagens und holte zwei Messer heraus. Mit diesen Waffen bedrohte er nun nicht nur einen, sondern die Besatzungen von insgesamt drei Rettungswagen. Insgesamt fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 56 Jahren standen der bewaffneten Bedrohung gegenüber.

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Die Helfer reagierten schnell und diszipliniert auf die lebensgefährliche Situation. Sie flüchteten in ihre Fahrzeuge und verschlossen die Türen, um sich gegen den angreifenden Mann zu schützen. Während die Einsatzkräfte Sicherheit gewannen, sah sich der 35-Jährige gezwungen, das Fahrzeug zu verlassen. Er floh mit einer 40 Jahre alten Beifahrerin durch einen Innenhof undsuchte Zuflucht in einem Wohnhaus in der Knobelsdorffstraße. Dort wurde er schließlich von der Berliner Polizei festgenommen.

Polizeieinsatz und medizinische Maßnahmen

Die Festnahme verlief nicht ohne Zwischenfälle. Auf dem Weg zum Streifenwagen ließ sich der Festgenommene mehrmals vorsätzlich auf den Boden fallen. Dabei verletzte er sich am Arm, was jedoch keine medizinische Dringlichkeit erforderte, die den Transportprozess stoppte. Die Polizei sicherte die Tatwaffe, die zwei Messer, die sie im Auto des Mannes fand. Ein sofortiger Führerausweis konnte nicht vorgelegt werden, was den Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis stützte.

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Weil der dringende Verdacht bestand, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, nahm die Polizei ihm Blut ab, um forensische Beweise zu sichern. Nach der Entnahme und der Klärung der medizinischen Tests wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, obwohl die Ermittlungen weitergehen. Die Polizei stellt fest, dass sie wegen tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte, wegen Bedrohung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch der ursächliche Unfall selbst wird noch untersucht.

Kritik an der Veröffentlichungsstrategie

Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (dfeug) Berlin-Brandenburg übte scharfe Kritik an der Kommunikation der Behörden. Die Gewerkschaft hatte ihre Pressemitteilung bereits vor der offiziellen Meldung der Polizei veröffentlicht. Darin betonte man, dass die Kollegen zwar da seien, um zu helfen, dafür aber mit Faustschlägen und Messern belohnt würden. Die dfeug beklagt, dass über den Vorfall lange nichts zu lesen war und die Kollegen im Stich gelassen wurden. Ein Sprecher der Berliner Polizei entgegnete, die Feuerwehrgewerkschaft habe nicht nachgefragt, und die Polizei brauche Zeit für komplexe Sachverhalte.

Langfristige Folgen für die Helfer

Trotz der Entschuldigung der Polizei bleibt die emotionale Last bei den Opfern bestehen. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (dfeug) argumentiert, dass es nicht darum gehe, ob noch ermittelt werde, sondern darum, was bei den Kollegen ankomme. Ein Messerangriff auf Rettungskräfte dürfe keine Zeile wertlos sein. Die Gewerkschaft warnt davor, dass Schweigen die Betroffenen alleingelassen werde. Für die Helfer sei der Einsatz nicht vorbei, sondern sie nähmen diese Nacht mit in die nächste Schicht, was die langfristigen psychischen Folgen unterstreicht.