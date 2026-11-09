Messerangriff bei Halloween-Party von Jamie Foxx in Thousand Oaks

Auf der Halloween-Party des Hollywood-Stars Jamie Foxx in Thousand Oaks soll ein Mann am Hals verletzt worden sein. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest und löste das Fest auf.

Bei der großen Halloween-Party des Hollywood-Stars Jamie Foxx in dessen Villa im kalifornischen Thousand Oaks bei Los Angeles soll ein Mann mit einem Messer am Hals verletzt worden sein. Am Samstagabend rückten Polizei und Rettungskräfte zu dem weitläufigen Anwesen des Oscar-Preisträgers aus, der unter anderem durch den Film Django Unchained bekannt wurde. Die Party, die unter dem Namen Skvlk Fest lief, war mit Musik und Fahrgeschäften gedacht.

Das Skvlk Fest verbindet eine Halloween-Party mit einem Musikfestival. Neben Fahrgeschäften wie auf einem Jahrmarkt gab es auf dem Gelände auch Live-Musik. Die Veranstaltung war ausdrücklich als Fest mit Kostümen und Unterhaltung angelegt, doch die Stimmung kippte nach den bisherigen Berichten innerhalb kurzer Zeit.

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Messerattacke trotz strenger Waffenregeln

Die Messerattacke soll sich auf einem Gelände ereignet haben, auf dem Waffen streng untersagt waren. Laut den Berichten warnte ein Schild ausdrücklich davor, echte oder gefälschte Waffen mitzubringen. Selbst Kostüm-Requisiten waren verboten.

Obwohl diese Regeln galten, soll es wenig später zu dem Angriff gekommen sein. Wie die Attacke genau ablief und wie der Mann in den Hals gestochen wurde, ist nach aktuellem Stand nicht vollständig geklärt. Die Angaben stammen bislang aus Berichten und sind nicht abschließend bestätigt.

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Das Opfer hatte offenbar großes Glück. Der Mann erlitt dem Bericht zufolge nur eine oberflächliche Verletzung am Hals. Sanitäter konnten ihn noch vor Ort behandeln, ein Krankenhausaufenthalt wird in den vorliegenden Informationen nicht erwähnt.

Polizei löst Party auf und nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei hat die Veranstaltung aufgelöst und einen männlichen Verdächtigen festgenommen. Ihm wird Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe vorgeworfen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung, die Vorwürfe sind bisher nicht gerichtlich geprüft.

Auf Videoaufnahmen vor dem Anwesen sind mehrere Menschen in Handschellen zu sehen. Gleichzeitig mussten Hunderte kostümierte Partygäste das Gelände verlassen. Nach den Schilderungen herrschte in dieser Phase Chaos, während Einsatzkräfte die Lage auf dem weitläufigen Grundstück kontrollierten.

Verschobenes Festival und offene Fragen zu Foxx

Das Skvlk Fest sollte ursprünglich an Halloween stattfinden, wurde aber wegen des regnerischen Wetters in Kalifornien um eine Woche verschoben. Auf der Künstlerliste standen unter anderem Tyga (36), Ty Dolla $ign (41), Sexyy Red (28) und Leon Thomas (33). Ob die Musiker im Verlauf des Abends noch auftraten, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

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Ob Jamie Foxx selbst zu Hause war, als die Gewalt auf seinem Anwesen eskalierte, ist bislang nicht bekannt. Der Schauspieler selbst oder sein Management haben sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Weitere Details zu den Ermittlungen und zum weiteren Verfahren gegen den festgenommenen Mann sind derzeit noch offen.