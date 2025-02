Messerangriff in Berliner Bus: Polizei sucht nach Täter

In Spandau kam es zu einem Messerangriff in einem Bus. Ein 24-Jähriger wurde in den Bus zurückkehrendem Angreifer mit einem Messer gestochen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In der Nacht zum Dienstag, 18. Februar 2025, kam es in Berlin - Spandau zu einem Messerangriff in einem Bus . Gegen 1 Uhr brach in einem Bus der Linie M 37 an der Haltestelle S+U-Bahnhof Rathaus Spandau ein Streit um einen Sitzplatz aus. Ein 24- und ein 25-Jähriger schoben den aggressiven Streiter aus der noch geöffneten Bus tür. Der Mann entfernte sich zunächst, kehrte aber kurze Zeit später zurück und zog ein Messer. Mit dem Messer stach er in Richtung des 24-Jährigen und flüchtete.

Erst nach einer kurzen Verzögerung bemerkte der 24-Jährige, dass er eine Stichwunde erlitten hatte. Zeugen und alarmierte Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe. Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Suche nach dem Angreifer bemerkten Einsatzkräfte auf der Straße Markt einen 19-Jährigen, der beim Erblicken der Polizeikräfte die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Beamten den 19-Jährigen. Der flüchtete jedoch erneut, unternahm aber einen vergeblichen Fluchtversuch. Als die Einsatzkräfte ihn schließlich zu Boden brachten, leistete er erheblichen Widerstand. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von ungefähr 1,9 Promille. Die Beamten brachten den 19-Jährigen zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem 19-Jährigen jedoch nicht um den Angreifer im Bus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West)





Messerangriff Bus Berlin Spandau Polizei Tätersuche

