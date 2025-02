Messerangriff in Villach: Ein syrischer Geflüchteter tötet einen Jugendlichen

Ein 23 Jahre alter syrischer Geflüchteter hat am Samstagnachmittag in der österreichischen Stadt Villach mehrere Passanten mit einem Messer attackiert. Ein 14-jähriger Junge wurde getötet und fünf weitere Personen verletzt. Der Angreifer wurde von einem syrischen Essenslieferanten festgenommen.

In der österreich ischen Stadt Villach hat am Samstagnachmittag ein 23 Jahre alter syrischer Geflüchtete mehrere Passanten mit einem Messer attackiert. Ein 14-jähriger Junge wurde getötet und fünf weitere Personen, darunter zwei Schwerverletzte, wurden durch den Angriff verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde von einem 42-jährigen syrischen Essenslieferanten, der die Tat miterlebte, mit seinem Auto angefahren und festgenommen.

Die Polizei ermittelt vorerst noch zu möglichen Hintergründen und ob es sich um einen Einzeltäter handelt. Die Ermittlungen führt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Kärnten gemeinsam mit Kriminalbeamten. Politische Reaktionen auf diese Tat fielen entsetzt aus. Christian Stocker, Chef der ÖVP, forderte, „politisch alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass solche Horrortaten in Zukunft verhindert werden können“. Herbert Kickl, Chef der FPÖ, sprach von einem „Systemversagen erster Güte“ und bekräftigte seine restriktive Migrationspolitik unter dem Schlagwort „Festung Österreich“.





