Messerattacke in Ochsenfurt bei Würzburg - Eine Person lebensgefährlich verletzt

In Ochsenfurt bei Würzburg kam es am Abend des 14. Februar zu einer Messerattacke, bei der eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Täter.

Nach Angaben des Polizei präsidiums Unterfranken kam es am 14. Februar kurz nach 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Ochsenfurt bei Würzburg . Ein Pressesprecher bestätigte den Vorfall gegenüber unserer Redaktion. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es zunächst zu einem verbalen Konflikt zwischen zwei Personen gekommen war. Dieser Konflikt eskalierte dann und es kam zum Einsatz eines Messers. Dabei wurde eine Person verletzt.

Zwei weitere Personen traten aus dem Haus, vor dem sich die Auseinandersetzung abgespielt hatte, hinzu. Im weiteren Verlauf des Konflikts wurde eine der beiden Personen lebensgefährlich verletzt, die andere leicht verletzt. Auch der Tatverdächtige soll sich bei der Auseinandersetzung mit dem Messer verletzt haben. Auf der Straße wurde der mutmaßliche Täter von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit und prüft, ob es zwischen den Personen eine Vorgeschichte gab. Weitere Informationen folgen





