Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Mann im Bremerhavener Stadtteil Lehe hat die Polizei am Freitagnachmittag eine Gaststätte umstellt. Spezialeinsatzkräfte nahmen mehrere Menschen in Gewahrsam.

Zeugen hatten am Nachmittag eine verletzte Person im Bereich der Rickmersstraße gemeldet, teilte die Polizei mit. Den Aussagen zufolge sei ein Mann aus einer Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen worden.

Anschließend seien die Täter in eine Gaststätte geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei umstellten den Angaben zufolge das Gebäude und sperrten den Bereich weiträumig ab. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die mutmaßlichen Täter bewaffnet waren, sei das Spezialeinsatzkommando aus Bremen angefordert worden, so die Polizei. Die Spezialkräfte konnten die Personen demnach am Abend in der Gaststätte festsetzen und brachten sie in Polizeigewahrsam.

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Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Unbeteiligte waren nach Angaben der Polizei nicht gefährdet. Zu den Hintergründen des mutmaßlichen Angriffs und zur möglichen Tatbeteiligung der festgesetzten Personen wird nun ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter derAutonomer Bus in Bad Bederkesa: Erste Fahrgäste ab JanuarNiedrigwasser: Probleme bei Fähren zu Ostfriesischen Inseln