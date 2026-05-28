Messere Angriff am Bahnhof Winterthur: Täter ruft Allahu akbar

Ein Mann attackiert am Winterthurer Bahnhof mehrere Personen mit einem Messer und ruft dabei Allahu akbar. Die Polizei nimmt den 31-jährigen Schweizer Täter noch am Tatort fest. Drei Verletzte, darunter ein Schwerverletzter, werden im Krankenhaus behandelt.

In der Schweiz er Stadt Winterthur kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Messerangriff am Hauptbahnhof. Ein 31-jähriger Schweiz er Mann attackierte mehrere Personen mit einer Stichwaffe, wobei er nach Augenzeugenberichten Allahu akbar rief.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 8.30 Uhr in der Bahnhofshalle, wo sich zu diesem Zeitpunkt auch viele Pendler und eine Schulklasse aufhielten. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Täter noch am Bahnhof festnehmen. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, zwei mittelschwer. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Tatort wurde ein Sichtschutz aufgestellt, die Polizei richtete eine Absperrung von etwa 100 Metern ein. Ein Video zeigt den mutmaßlichen Täter, wie er aus der Halle rennt und den Ruf Allahu akbar ausstößt. Die Ermittlungen laufen, die Hintergründe der Tat sind noch nicht vollständig geklärt





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