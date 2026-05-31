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Messermord in Sachsen: Afghane tötet Partnerin und flieht nach Tschechien

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Messermord in Sachsen: Afghane tötet Partnerin und flieht nach Tschechien
MessermordSachsenChemnitz
📆31/05/2026 11:40:00
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In einer Chemnitzer Plattenbau-Wohnung wurde die Leiche einer 38-jährigen Frau entdeckt. Die Frau soll von ihrem Partner, einem Afghanen, ermordet worden sein. Der Mann flüchtete nach Tschechien, konnte jedoch auf der Autobahn zwischen und Brno festgenommen werden.

Am Sonntagmorgen haben Ermittler in einer Chemnitz er Plattenbau-Wohnung die Leiche einer 38-jährigen Frau entdeckt. Die Frau soll von ihrem Partner, einem Afghanen, ermordet worden sein.

Der Mann flüchtete nach Tschechien, konnte jedoch auf der Autobahn zwischen und Brno festgenommen werden. Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein und informierte auch die tschechischen Kollegen. Etwa eineinhalb Stunden nach der Tat wurde der 45-jährige Afghane verhaftet. Der Mann befindet sich nun in Polizeigewahrsam in Tschechien und soll einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.

Die Polizei hält sich zum Motiv bedeckt und es ist auch unklar, ob die Frau im Schlaf getötet wurde. Die Spurensicherung nahm unter anderem blutverschmiertes Bettzeug aus der Wohnung im Stadtteil Markersbach mit

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Messermord Sachsen Chemnitz Afghanistan Flucht Festnahme

 

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