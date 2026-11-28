Schwere und leichte Verletzungen bei einer Messerattacke im Bayerischen Zug. Drei afghanische Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden in Ulm versorgt.

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 0.25 Uhr, ging ein alarmierender Notruf beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ein. Bei einer schwerwiegenden Messerstecherei an Bord eines Regionalzugs in Bayern wurden insgesamt drei Männer verletzt. Die Tat ereignete sich auf der Strecke zwischen den Städten Ulm und Memmingen, wo das Verkehrsmittel unterwegs war. Die Situation eskalierte plötzlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die sofortige Maßnahmen der Behörden erforderte.

Eskalation im Regionalzug zwischen den Stationen

Die Polizei gab nach der Sicherung des Tatorts bekannt, dass es sich bei den betroffenen Personen um zwei männliche Personengruppen mit südländischem Aussehen handelte. Bereits in der Stadt Ulm waren diese Gruppen zuvor aneinandergeraten, was auf eine vorangegangene Konfrontation hindeutet. Dieser Streit nahm im Zug eine drastische Wendung, als es auch zum Einsatz einer Klinge kam. Die Spannung zwischen den Parteien war zuvor deutlich gestiegen, was zur finalen Gewalttat führte.

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In der Folge wurde ein Großalarm ausgelöst, der zahlreiche Einsatzkräfte mobilisierte. Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge der Polizei sowie des Rettungsdienstes eilten zur nächsten Haltestelle, dem Bahnhof Senden im Landkreis Neu-Ulm. Dort wurde der Regionalzug umgehend gestoppt, um die Sicherheit aller Passagiere zu gewährleisten. Die Gleise für den weiteren Verkehr wurden während des gesamten Einsatzes gesperrt, um die Untersuchungen zu ermöglichen.

Identität der Opfer und medizinische Versorgung

An der Stelle des Geschehens konnten drei verletzte afghanische männliche Personen identifiziert werden. Die Altersspanne der Opfer lag zwischen 19 und 24 Jahren. Die medizinische Versorgung der Schwerverletzten erfolgte vor Ort durch notärztliches Personal, bevor die Transportentscheidung getroffen wurde. Die genauen Umstände der Verletzung wurden durch die Kripo am Tatort sichergestellt und dokumentiert.

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Zwei der Männer wurden als schwer verletzt eingestuft. Bei den 22- und 24-jährigen Afghane wurden unter anderem Schnitt- und Stichverletzungen diagnostiziert. Aufgrund der Schwere ihrer Zustand wurden beide in Kliniken nach Ulm überstellt, um dort umfassend medizinisch behandelt zu werden. Ein dritter Mann, der 19-Jährige, erlitt lediglich leichte Verletzungen, die ebenfalls ärztlich versorgt wurden.

Fahndung nach den Tätern und weitere Schritte

Die Kripo sicherte umgehend Spuren am Tatort und begann mit der Spurensicherung, um die Tatherkunft zu rekonstruieren. Parallel dazu lief eine intensive Fahndung nach den mutmaßlichen Messerstechern an. Bisher ist es den Behörden jedoch nicht gelungen, die Gruppe der Angreifer zu fassen. Die polizeilichen Ermittlungen sind im vollen Gange, um den genauen Ablauf der Tat aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Strecke zwischen Ulm und Memmingen wurde für die Dauer des polizeilichen Einsatzes vollständig blockiert, was zu erheblichen Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr führte. Mit der Sicherung der Tatorte und dem Abtransport der verletzten Personen wurde das unmittelbare Geschehen abgeschlossen. Die Fahndung nach den Tätern bleibt eine der höchsten Prioritäten der ermittelnden Behörden in der Region Schwaben.