Eine 15-jährige Syrerin sitzt in Untersuchungshaft nach einem Messerangriff auf ein 14-jähriges Mädchen und einen 31-jährigen Mann. Die Polizei bestätigt Haftbefehl.

Eine 15-jährige syrische Jugendliche muss sich nach einem schweren Angriff am Montagabend vor Gericht verantworten. Sie sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem sie ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer attackiert hatte. Die Tat eskalierte nach einem Streit, bei dem mehrere Stiche und Schnitte am Oberkörper des jungen Mädchens entstanden sind. Die Polizei hat die Täterin festgenommen, nachdem sie kurzzeitig geflohen war.

Unmittelbare Ereignisse und Tatverlauf

Die Situation begann mit einem Konflikt zwischen den beiden minderjährigen Mädchen. Die 15-Jährige zog während des Auseinandersetzungs ein Messer und stech auf ihr Gegenüber ein. Das 14-jährige Opfer erlitt dabei lebensbedrohlich wirkende Verletzungen am Oberkörper. Die Schwere der Angriffsmethode führte dazu, dass sofort Rettungskräfte verständigt wurden, um die Schwerverletzte zu versorgen.

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Bevor die Notärzte eintrafen, versuchte ein 31-jähriger Mann in die Auseinandersetzung einzugreifen. Sein entschlossenes Eingreifen änderte jedoch nichts an der Brutalität des Vorfalls. Der Mann wurde von der 15-Jährigen angegriffen und erlitt dabei Schnittverletzungen an seinen Händen. Trotz seiner Bemühungen, das Mädchen zu schützen, blieb er nicht unversehrt von dem Zusammenprall.

Stellungnahmen und rechtliche Einordnung

Die 15-Jährige versuchte nach der Tat, von der Stelle zu fliehen. Sie konnte jedoch von einer Streife der Polizei in der Nähe der Tatortregion gestellt und festgenommen werden. Die schnelle Fahndung verhinderte eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit. Die Polizei bestätigt, dass keine Lebensgefahr für die Opfer bestand, obwohl die Wunden tief waren.

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Am selben Mittag erließ ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl gegen die mutmaßliche Täterin. Die juristischen Vorwürfe umfassen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die Anklagepunkte spiegeln die Schwere der körperlichen Schäden wider, die sowohl am 14-jährigen Mädchen als auch am 31-jährigen Mann entstanden sind. Die Inhaftierung dient der Sicherung des Verfahrens.

Auswirkungen und weitere Schritte

Beide verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch behandelt. Die medizinische Versorgung erfolgte zeitnah, um Komplikationen durch die Stich- und Schnittverletzungen zu vermeiden. Die Polizei geht davon aus, dass die Verletzungen zwar schwerwiegend, aber nicht tödlich waren. Die weitere gesundheitliche Prognose wird von den behandelnden Ärzten überwacht.

Die 15-Jährige syrische Herkunft wird nun in einer entsprechenden Einrichtung der Jugendjustiz untergebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind noch im Gange. Es ist davon auszugehen, dass die Verfahrensdauer die Untersuchungshaft verlängern kann. Die Öffentlichkeit wird über den weiteren Verlauf der juristischen Schritte informiert.