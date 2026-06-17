Der argentinische Fußballstar Lionel Messi hat bei der Weltmeisterschaft den langjährigen Torrekord von Miroslav Klose eingestellt und hat nun die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden. Nach seinem 16. WM-Tor im Spiel gegen Australien teilt er sich den Bestwert mit dem deutschen Weltmeister von 2014. In den verbleibenden Gruppenspielen gegen Österreich und Jordanien kann Messi den Rekord weiter ausbauen, insbesondere nach dem Auftaktsieg gegen die Österreicher, der die K.o.-Runde in greifbare Nähe rückt. Die Fußballwelt beobachtet, ob der Superstar die historische Marke übertreffen und endgültig an Klose vorbeiziehen wird.

Lionel Messi hat bei der aktuellen Weltmeisterschaft seine Tore Nummer vierzehn, fünfzehn und sechzehn erzielt und damit den langjährigen WM-Rekord von Miroslav Klose eingestellt. Interessanterweise geschah dies genau zwanzig Jahre nach seinem ersten WM-Spiel bei der Sommermärchen-WM 2006 in Deutschland .

Klose hatte seinen 16. WM-Treffer am 8. Juli 2014 im legendären Halbfinale gegen Brasilien erzielt, als er in der 23. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 für die deutsche Nationalmannschaft traf.

Das Spiel endete mit dem historischen 7:1-Sieg der DFB-Elf, einem der denkwürdigsten Matches der WM-Geschichte. Messi erreichte die Marke von 16 Toren nun ebenfalls und teilt sich den Rekord mit Klose. Da beide Sportler sich gegenseitig respektieren, ist zu erwarten, dass Klose den Erfolg des Argentiniers anerkennt. Doch wie lange wird die Teilung des Rekords andauern?

Messi hat in der Gruppenphase noch zwei Spiele gegen Österreich und Jordanien. Nach dem Auftaktsieg gegen die ÖFB-Auswahl ist die Mannschaft gut positioniert, um in die K.o. -Runde einzuziehen, was Messi weitere Gelegenheiten geben würde, Tore zu erzielen und alleiniger Rekordhalter zu werden. Der argentinische Superstar gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten und hat nun die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, indem er den Rekord endgültig für sich beansprucht.

Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, ob er die Marke von 16 Toren übertreffen kann. Die Fußballwelt blickt gespannt auf diese Entwicklung, da ein neues Kapitel in der WM-Chronik geschrieben werden könnte. Die Leistung Messis unterstreicht seine außergewöhnliche Konstanz und Klasse auf der globalen Bühne. Während Klose einst als unübertroffen galt, zeigt Messi, dass auch Rekorde nicht ewig währen.

Die Fans beider Nationen verfolgen diese Jagd mit großer Aufmerksamkeit, und die Medien berichten intensiv über jede weitere Torchance des Argentiniers. Ob im Duell mit Österreich oder Jordanien - jeder Ball, der im Netz zappelt, könnte den historischen Moment bringen. Die Natur des Sports liegt im Wandel und in neuen Bestleistungen, und Messi steht einmal mehr im Mittelpunkt dieser Evolution.

Die Frage, wer am Ende alleiniger Rekordhalter sein wird, bleibt spannend und hängt von der Effizienz Messis in den verbleibenden Partien ab. Sollte er zusätzlich treffen, würde er nicht nur Klose ablösen, sondern auch seine eigene legendäre Position im Fußball weiter festigen. Die Weltmeisterschaft bietet immer wieder überraschende Narrative, und diese Rekordjagd ist eine der faszinierendsten Geschichten des Turniers. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Messi den Weg zum absoluten Rekord fortsetzen kann





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