Messi erzielt drei Tore gegen Algerien und zieht mit Rekordtorjäger Klose gleich

Lionel Messi führt Argentinien zu einem 3:0-Sieg gegen Algerien und erreicht bei der Weltmeisterschaft bereits 16 Tore, womit er mit dem deutschen Rekordtorjäger Miroslav Klose gleichzieht. Allerdings steht nicht nur die Torrekordjagd im Mittelpunkt, sondern auch ein umstrittenes Foul in der 32. Minute, bei dem Messi mit offener Sohle den algerischen Spieler Aissa Mandi an der Achillesferse trifft und dafür nicht einmal eine Gelbe Karte erhält. Die Szene löst hitzige Diskussionen aus, Experten wie Herbert Prohaska und Thomas Hitzlsperger kritisieren die Nicht-Bestrafung und sprechen von einem "Messi-Bonus". Trotz des umstrittenen Moments setzt Messi seine offensive Glanzleistung nach der Pause fort und erzielt zwei weitere Tore, wobei ein Torwartfehler und ein flach platzierter Schuss zum Endstand führen.

Im Spiel zwischen Argentinien und Algerien bei der Weltmeisterschaft erzielt Lionel Messi alle drei Tore für die Albiceleste und führt sein Team zu einem deutlichen 3:0-Sieg.

Mit diesen drei Treffern erreicht Messi nun insgesamt 16 Tore bei Weltmeisterschaften und zieht damit mit dem deutschen Rekordtorjäger Miroslav Klose gleich. Doch der Verlauf der Partie hätte durchaus anders sein können, denn bereits in der 32. Minute geriet der argentinische Superstar in die Kritik. In einer zunächst harmlos erscheinenden Situation foult Messi den algerischen Spieler Aissa Mandi von Lille.

Messi hebt sofort entschuldigend beide Hände, sein Blick verrät Besorgnis. Eine Lupe zeigt die Schwere des Fouls: Messi trifft seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle von hinten auf die Achillessehne, ohne eine Chance auf den Ball zu haben. Trotz dieser offensichtlich gefährlichen Aktion sieht der argentinische Kapitän nicht einmal die Gelbe Karte. Die Szene verbreitet sich im Internet wie ein Lauffeuer und löst heftige Diskussionen unter den Fans aus.

Viele sind der Meinung, dass Messi bei diesem Foul großes Glück hatte, nicht vom Platz gestellt zu werden. Auch im österreichischen Fernsehen wird das Foul scharf kritisiert. Im ORF äußert sich der ehemalige österreichische Nationalspieler und heutige TV-Experte Herbert Prohaska klar: "Mit offener Sohle ist normal Rot.

" Der frühere Bundesligaspieler Andreas Ivanschitz pflichtet ihm bei und spricht von einem "Messi-Bonus", der hier offensichtlich wirke. Im deutschen Fernsehen, in der ARD, wird die Situation ebenfalls intensiv analysiert. Kommentator Philipp Sohmer stellt fest: "Das ist aber richtig heftig! Offene Sohle oberhalb des Knöchels.

Wenn er nicht Messi heißt, kann man da auch mal über was nachdenken. Aber er hat nicht mal Gelb gekriegt, oder?

" Experte Thomas Hitzlsperger sieht es ähnlich und sagt: "Da können wir ihn jetzt loben, wie wir wollen. Das ist mindestens eine Gelbe Karte. Da hat er deutlich überzogen, das war ein Tritt in die Wade, da hätte er schon Gelb verdient gehabt.

" Das Foul bleibt jedoch ohne folgende Sanktionen. Messi kann weiterspielen und nutzt nach der Pause die Gelegenheit, wieder seine offensive Stärke unter Beweis zu stellen. Begünstigt durch einen Fehler des algerischen Torwarts Luca Zidane schiebt der argentinische Kapitän zum 2:0 ein (60. Minute).

Sechzehn Minuten später setzt er mit einem flach platzierten Schuss den Schlusspunkt und erhöht auf 3:0 (76. Minute)





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