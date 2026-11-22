Lionale Messis Aggression gegen Gonzalo Tapia sorgt für Kontroversen. Der Schiedsrichter zeigte nur Gelb, obwohl Trainer Laurent Courtois einen Elfenbeinernen Vorstoß bemängelte.

Die MLS-Play-offs endeten für Inter Miami mit einer vernichtenden 0:3-Niederlage gegen die Columbus Crew, doch der wahre Skandal ereignete sich nicht auf dem Spielfeld selbst, sondern in einer einzigen, heftigen Konfrontation. Der achtfache Weltfußballer Lionel Messi (39) geriet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der Stand 0:1 für Columbus Crew stand, außer sich. Der Argentinier warf den Ball mit großer Wut heftig an den Kopf des chilenischen Profis Gonzalo Tapia (24), weil dieser beim Einwurf nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand einhielt. Tapia fiel dabei wie vom Blitz getroffen zu Boden, was die hitzige Szene deutlich unterstreicht.

Schiedsrichterentscheidung löst Wut aus

Die unmittelbare Reaktion von Schiedsrichter Allen Chapman fiel überraschend mild aus. Sowohl Lionel Messi als auch Gonzalo Tapia sahen für den Vorfall nur die gelbe Karte. Diese Entscheidung provozierte sofortigen Unmut seitens der gegnerischen Seite. Der Trainer von Columbus Crew, Laurent Courtois (48), zeigte überhaupt kein Verständnis für die Sanktion und vertrat die Auffassung, dass Lionel Messi die rote Karte verdient hätte. Courtois kritisierte die Entscheidung öffentlich und bezeichnete den gesamten Vorfall als traurig, da die Strafe der Schwere der Tat nicht gerecht wurde.

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Trainer und Spieler äußern sich kontrovers

Laurent Courtois argumentierte gegenüber der Presse, dass jede*r die Schwere der Handlung erkenne und die gelbe Karte eine Verharmlosung darstelle. Er fragte explizit, ob die MLS den Vorfall noch einmal überprüfen könnte, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Im Gegensatz dazu äußerte sich Gonzalo Tapia selbst sehr zurückhaltend zum Geschehen. Der Stürmer, der im Spiel zwei Tore für Columbus erzielte, nannte den Vorfall eine reine Spielszene und betonte, dass er als Spieler nicht der Schiedsrichter sei, der die Strafmaßstab festlegen darf. Er verzichtete darauf, eine eigene Bewertung der Rotkartentauglichkeit abzugeben.

Verteidigung der Schiedsrichterleistung

Der leitende Schiedsrichter Allen Chapman versuchte nach dem Abpfiff, seine Entscheidung im Gespräch mit Journalist*innen zu rechtfertigen. Er führte aus, dass die bei dem Wurf eingesetzte Kraft als minimal einzustufen sei. Chapman betonte weiter, dass das Verhalten von Lionel Messi die Schwelle zu einer Tätlichkeit nach den offiziellen Regeln nicht überschritten habe. Diese Erklärung stand im krassen Gegensatz zur visuellen Intensität des Vorfalls, bei dem Tapia sichtlich getroffen wurde und zu Boden ging. Die offizielle Position der Schiedsleitung blieb also auf der Seite der Gelben Karte.

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Messi-Manager bekräftigt Respekt vor der Entscheidung

Auch Cristian "Kily" González (52), der Cheftrainer von Inter Miami, wurde in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu der hitzigen Auseinandersetzung befragt. Der Argentinier erklärte, er müsse die Situation erst einmal in Ruhe Revue passieren lassen, ehe er eine eigene Meinung abgebe. González betonte jedoch den Grundsatz des Fußballsports: Der Schiedsrichter habe auf Gelb entschieden, und das sei endgültig. Er führte aus, dass man Fehler der Offiziellen akzeptieren müsse, da es manchmal vorkomme, dass Schiedsrichter nicht jeden Trainer oder Spieler bevorzugen. Eine Kritik an der Leistung von Allen Chapman lehnte er strikt ab.

Dunkler Ausklang für den Top-Torschützen

Der Konflikt überschattete den gesamten Abend für Lionel Messi, der zuvor noch einen persönlichen Triumph erlebt hatte. Vor dem Anpfiff wurde er offiziell als bester Torschütze der regulären MLS-Saison ausgezeichnet, mit insgesamt 26 Treffern. Diese Auszeichnung stand in keinem Verhältnis zur folgenden Niederlage und den negativen Schlagzeilen. Das Spiel gegen Columbus Crew endete mit einer klaren 0:3-Niederlage für Inter Miami. Der "Einwurf" von Lionel Messi wurde zum zentralen Negativpunkt eines Abends, der eigentlich von sportlicher Exzellenz geprägt sein sollte, aber in einer Kontroverse über Aggression und fairen Umgang endete.