Lionel Andres Messi, der 38-jährige argentinische Fußballstar, hat während des Spiels gegen Algerien in der Gruppe J der Weltmeisterschaft 2026 das erste Tor für sein Team erzielt und anschließend emotional gefeiert. In einem Interview nach dem Spiel erklärte Messi: "Das hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ich bin dankbar für meine gesamte Delegation und meine Mannschaftskameraden. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, schwierige Tage zu überstehen." Er betonte noch einmal: "Das hat nichts mit Fußball zu tun." Die Spekulationen über die Gründe für Messis emotionale Reaktion waren groß. Die "Bild" will herausgefunden haben, dass Messis Vater Jorge bereits seit mehreren Monaten gegen eine ernste Krankheit kämpft. Vater Jorge ist in Messis Leben eine zentrale Figur. Er prägte die Laufbahn seines Sohnes maßgeblich und zog als enger Vertrauter und Berater im Hintergrund die Fäden bei Verhandlungen mit Vereinen und Werbepartnern.

Lionel Andres Messi , der 38-jährige argentinische Fußballstar, hat während des Spiels gegen Algerien in der Gruppe J der Weltmeisterschaft 2026 das erste Tor für sein Team erzielt und anschließend emotional gefeiert.

In einem Interview nach dem Spiel erklärte Messi: "Das hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ich bin dankbar für meine gesamte Delegation und meine Mannschaftskameraden. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, schwierige Tage zu überstehen.

" Er betonte noch einmal: "Das hat nichts mit Fußball zu tun.





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