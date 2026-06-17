Lionel Messi hat in der 17. Minute des Spiels das Tor zum 1:0 für seinen Team gewählt. Er dankte seiner Mannschaft und allen Mitspielern für ihre Unterstützung und Kraft.

Der Argentinier Lionel Messi hat in der 17. Minute des Spiels das Tor zum 1:0 für seinen Team gewählt. Dies war sein 14. WM-Tor und brachte ihm die Führung ein.

Nach dem Tor zeigte Messi seine Freude, indem er die Arme zum Jubeln ausbreitete und in die Luft sprang. Er war so überglücklich, dass Tränen in seine Augen schossen. In einer Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Messi, dass er in den letzten Tagen schwierige Tage durchgemacht hatte, aber dies habe nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Er dankte seiner Mannschaft und allen Mitspielern für ihre Unterstützung und Kraft, die ihm dabei geholfen habe, diese schwierigen Tage zu überstehen.

Messi sprach auch über seine bisherigen Erfolge, darunter achtmalige Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer und Ballon d'Or-Sieger. Er sagte, dass all dies ein Bonus sei und dass er das Glück hatte, sowohl individuell als auch im Team alles und noch viel mehr zu erreichen. Er betonte, dass er heute all das genießen könne, was er erreicht habe, und dass alles, was er erreicht habe, seine kühnsten Träume als Kind übertrifft.

Messi sprach auch über den Rekord von 17 WM-Toren, den er mit einem weiteren Tor erreichen könnte. Er sagte, dass es eine Ehre sei, diesen Rekord zu halten, aber dass diese Zahlen nichts bedeuten und nur Statistiken seien. Der brasilianische Ronaldo liegt hinter Messi mit 15 WM-Toren, und Cristiano Ronaldo hat bisher achtmal bei Weltmeisterschaften getroffen





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