Messi schreibt WM-Geschichte: Torrekord und Traumstart

Lionel Messi hat bei seinem ersten Auftritt bei der WM in Nordamerika brilliert und gleich doppelt Geschichte geschrieben. Der 38-Jährige egalisierte genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor den WM-Torrekord von Miroslav Klose.

Lionel Messi hat bei seinem ersten Auftritt bei der WM in Nordamerika brilliert und gleich doppelt Geschichte geschrieben. Der 38-Jährige egalisierte genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor den WM-Torrekord von Miroslav Klose und stand bei 27 WM-Einsätzen - auch das ist eine Bestmarke.

Der Favorit kontrollierte in der Folge das Geschehen, ohne dabei allzu große Gefahr auszustrahlen. Lautaro Martínez, der im Sturm den Vorzug vor Julián Álvarez erhalten hatte, war weitgehend abgemeldet. Algerien wurde erst vor der Pause wieder etwas stärker. Nach dem Seitenwechsel blieb das immer spielfreudigere Argentinien die dominante Mannschaft - und Messi der Fixpunkt in der Offensive.

Sein Steckpass setzte Martínez (53. ) in Szene, der aus spitzem Winkel jedoch scheiterte. Wenig später staubte Messi gedankenschnell nach einem Weitschuss von Alexis Mac Allister ab. Zidane verhinderte Messis Dreierpack zunächst (66. ), zehn Minuten später war dieser besiegelt





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