Messi Senior Erholt Sich Von Unbekannter Erkrankung

Der Vater von Fußball-Star Lionel Messi befindet sich in medizinischer Betreuung und erholt sich von einer unbekannten Erkrankung. Die Familie des WM-Rekordtorschützen hat um privacy gebeten, nachdem zahlreiche Medien über den Gesundheitszustand von Jorge Messi spekuliert haben.

Der 68-jährige Vater von WM-Rekordtorschütze Lionel Messi befindet sich derzeit in medizinischer Betreuung und erholt sich von einem nicht näher bezeichneten gesundheitlichen Problem. Die Familie des Fußball stars hat um privacy gebeten, nachdem zahlreiche Medien über den Gesundheitszustand von Jorge Messi spekuliert haben.

Messi senior mache unter den gegebenen Umständen gute Fortschritte, teilte die Familie mit, ohne Details zur Erkrankung zu nennen. Vor dem Auftaktspiel gegen Algerien war Messi senior kurzzeitig in Tränen ausgebrochen.

'Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht', sagte der Angreifer von Inter Miami danach über seine emotionale Reaktion. Mit seinem Dreierpack hatte Messi den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16) eingestellt. Jorge Messi ist der Berater seines Sohnes und gilt als eine seiner wichtigsten Stützen.

In ihrer Erklärung äußerte die Familie Messi ihre 'tiefe Bestürzung über den Mangel an Sensibilität, Respekt und Anstand, mit dem einige Menschen eine strikt private Familienangelegenheit behandelt' haben.

'Wir bitten um Verantwortung, Besonnenheit und Menschlichkeit. Die Gesundheit eines Menschen und die Ruhe seines Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlicher medialer Aufmerksamkeit sein', heißt es weiter in der Erklärung. Nach dem erfolgreichen Auftakt der Mission Titelverteidigung treffen Argentiniens Weltmeister um Messi im zweiten Spiel der Gruppe J am Montag auf Österreich





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