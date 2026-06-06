Messi vor Comeback: Argentinien entspannt sich personell

Lionel Messi steht vor seinem Comeback bei Weltmeister Argentinien. Der Titelverteidiger bestreitet noch zwei Testspiele vor dem WM-Auftakt am 17. Juni gegen Honduras und Island. Einige Leistungsträger sind jedoch noch angeschlagen und sollen geschont werden.

Die Personallage bei Weltmeister Argentinien entspannt sich leicht. Lionel Messi steht nach seiner Oberschenkelblessur vor dem Comeback, andere Stars aber sollen noch geschont werden. Die Chance für einen HSV-Profi?

'Leo geht es gut, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, er ist nicht mehr komplett abgesetzt', sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni: 'Es ist möglich, dass er in den Freundschaftsspielen ein paar Minuten zum Einsatz kommt. ' Der Titelverteidiger bestreitet vor seinem WM-Auftakt am 17. Juni noch zwei Testspiele gegen Honduras (Sonntag, 2.00 Uhr MESZ) und Island (Mittwoch, 3.00 Uhr MESZ). Messi (38) hatte sich im letzten Spiel seines Klubs Inter Miami eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen.

'Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns', sagte Scaloni. Neben dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner fehlen oder wackeln aber weitere Leistungsträger. Stammtorhüter Emiliano Martínez fällt für beide Testspiele mit einem Fingerbruch aus, die Außenverteidiger Nahuel Molina und Gonzalo Montiel laborieren an Muskelverletzungen, Innenverteidiger Cristian Romero ist nach Knieproblemen erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ungewiss bleibt darüber hinaus der Einsatz mehrerer Offensivkräfte.

Nicolás Paz, Leandro Paredes und Julián Álvarez kämpfen mit Blessuren und sollen in den Tests geschont werden.

'Die Lage verbessert sich', sagte Scaloni in Hinblick auf die angespannte Personallage. Die kommende Woche werde zeigen, 'wo genau wir stehen'. In Gruppe J trifft der Weltmeister von 2022 auf Algerien (17. Juni), Österreich (22.

Juni) und Jordanien (28. Juni) - bis dahin will Scaloni ein möglichst vollständiges und belastbares Team formen





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