Lionel Messi provoziert einen gelben Karten-Eklat und Inter Miami unterliegt Columbus Crew in den MLS Playoffs mit 0:3. Der Meister steht bereits auf der Verliererstraße.

Lionel Messi und Inter Miami starten mit einer deutlichen Pleite in die Playoffs der Major League Soccer (MLS). Die Mannschaft aus Florida unterlag dem Gastgeber Columbus Crew nach einem knappen Spielverlauf mit einer klaren 0:3-Niederlage (Halbzeitstand 0:1). Dieses Ergebnis stellt den amtierenden Meister aus den USA vor eine enorme sportliche Herausforderung, da die best-of-three-Serie nun frühzeitig ungleich ist.

Dreifacher Treffer sichert Sieg für Columbus Crew

Columbus Crew dominierte die Partie und nutzte die Chancen effizient, um den Vorsprung zu sichern. Der chilenische Nationalspieler Gonzalo Tapia war als erster Torschütze erfolgreich, indem er einen Foulelfmeter in der neunten Minute sicher verwandelte. Er erhöhte einige Minuten später auf das Doppelte, als er in der zweiten Halbzeit in der 58. Minute erneut ins Zentrum traf. Der abschließende Treffer gelang Taha Habroune in der 52. Minute und verscharfte die Situation für die Gäste aus Florida zusätzlich.

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Provozierende Szene um Lionel Messi löst Konflikte aus

Neben dem sportlichen Misserfolg sorgte Lionel Messi in der Partie für massive Kontroversen und einen Eklat auf dem Spielfeld. Kurz vor der Halbzeitpause warf der Argentinier den Ball bei einem Einwurf aus kurzer Distanz mit voller Wucht in das Gesicht von Gonzalo Tapia. Beide Spieler sahen daraufhin die Gelbe Karte. Trotz der offensichtlichen Aggression entging Messi der Rote Karte, was nach dem Spiel für heftige Diskussionen sorgte.

Der Gasttrainer Laurent Courtois äußerte sich scharf zur Szene und kritisierte das Urteil der Schiedsrichter. Er betonte, dass jeder beobachtet habe, dass Messi eigentlich mehr als eine Gelbe Karte verdient hätte. Courtois bezeichnete das Verhalten seines Stars als traurig und unterstrich damit die Schwere des Vorfalls für den Ablauf des Match-Verlaufs.

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Gesichter der Serie stehen für unterschiedliche Strategien

Gonzalo Tapia und Taha Habroune waren die entscheidenden Akteure für Columbus Crew und demonstrierten die offensive Stärke der Mannschaft aus Ohio. Durch ihre Treffer stellten sie sicher, dass Inter Miami unter Druck geriet und offensiv mehr Risiko eingehen musste. Die Leistung der beiden Spieler war ein Schlüsselfaktor für den klaren Sieg und die damit verbundene Führungsposition in der Serie.

Lionel Messi versuchte zwar, durch sein Spiel die Situation zu drehen, doch der Konflikt mit Tapia lenkte ab. Die Gelbe Karte für den Superstar wird die weitere Taktik von Inter Miami beeinflussen, da ein weiterer disziplinarischer Fehler im Playoff-Bereich verheerende Folgen haben könnte. Die Spannung auf den nächsten Auftritt des Meisterteams ist daher extrem hoch.

Weiterer Weg der MLS Playoffs vor Inter Miami

Die Konsequenzen für Inter Miami sind unmittelbar und dringlich. Nach dem 0:3-Rückstand steht das Team nun mit dem Rücken zur Wand und muss im nächsten Spiel der best-of-three-Serie gewinnen, um nicht frühzeitig ausz scheiden. Im Vorjahr hatte Inter Miami unter der Führung von Messi erstmals die Meisterschaft in der MLS gewonnen, wobei die Finalserie gegen die Vancouver Whitecaps deutlich verlief. Nun gilt es, diese Erfolgsspur schnell wiederzufinden.

Die nächste Begegnung wird entscheidend sein, um die Serie noch zu retten. Inter Miami muss seine Defensivschwächen beheben und die Aggression im Spiel kontrollieren. Für Columbus Crew bedeutet der Startvorteil eine enorme psychologische Erleichterung, während die Verantwortung nun vollständig auf der Seite von Miami liegt, um den Titelanspruch zu verteidigen.