Inter Miami und Lionel Messi scheiden aus der MLS-Playoff-Harzrunde aus. Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps ziehen dagegen ins Viertelfinale ein.

Lionel Messi und Inter Miami beendeten die aktuelle Spielzeit der Major League Soccer (MLS) enttäuschend. Der Weltstar schied mit seinem Team bereits in der ersten Playoff-Runde aus, nachdem man gegen die Columbus Crew chancenlos blieb. Während Messi mit 26 Toren und 17 Vorlagen Torschützenkönig der Hauptrunde war, gelang im Knockout-Modus kein einziger Treffer.

Inter Miami gegen Columbus Crew

Der Titelverteidiger aus Florida verließ die Bühne sang- und klanglos. Das erste Spiel endete zu Hause mit einer 0:3-Niederlage. Im Rückspiel in Ohio unterlag Inter Miami am Freitag ebenfalls mit 0:1. Der einzige Treffer für die Gastmannschaft fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Santiago Rodríguez. Damit ist Miami nach dem Titelgewinn im Vorjahr im Finale gegen Vancouver Whitecaps diesmal bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

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Messis Leistung im Spiel gegen Columbus war von Kontroversen überschattet. Bei einem Einwurf feuerte er den Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht ins Gesicht des Gegenspielers Tapia. Beide Spieler erhielten daraufhin die Gelbe Karte. Der Columbus-Spieler Laurent Courtois äußerte Kritik und betonte, Messi hätte mehr als nur eine Verwarnung verdient. Er bezeichnete das Vorkommnis als traurig und unwürdig für das Sportniveau.

Thomas Müller und Vancouver Whitecaps

Im Gegensatz dazu darf Thomas Müller weiter vom Titel träumen. Der 37-jährige deutsche Mittelfeldspieler hat mit den Vancouver Whitecaps den Einzug ins Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Liga perfekt gemacht. Die Whitecaps gewannen ihr Hinspiel gegen Real Salt Lake bereits mit 2:0 und sicherten sich den Serienfortschritt durch den 1:0-Sieg im Rückspiel.

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Emmanuel Sabbi erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. Da der Gesamtsieg bereits feststand, war eine dritte Partie nicht mehr notwendig. Thomas Müller stand in der Startformation und wurde in der 72. Minute ausgewechselt. Seine Mannschaft trifft nun im Viertelfinale, den sogenannten Conference Semifinals, auf den Sieger der Serie zwischen den San Jose Earthquakes und den Houston Dynamo.

Weitere Perspektiven für die Akteure

Messi ist trotz des frühen Ausstarts nicht "fertig". Sein Vertrag bei Inter Miami läuft bis Ende 2028. Die Zukunft des Stürmers ist somit gesichert, auch wenn die aktuelle Playoff-Niederlage schmerzt. Die Whitecaps um Müller gehen motiviert in die nächste Runde. Sie stehen nun vor der Herausforderung, sich im Viertelfinale gegen die starken Kontrahenten aus San Jose oder Houston zu behaupten. Für Inter Miami beginnt nun die Zeit der Rückschau und der Vorbereitung auf die nächste MLS-Saison.