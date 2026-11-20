Celia Cuccittini überreichte Nico Paz nach Messis Abschied die Nummer 10. Der 22-Jährige ist von der Verantwortung überwältigt und fokussiert sich auf seinen Weg in der Nationalmannschaft.

Die emotionale Begegnung zwischen der Mutter von Lionel Messi und dem argentinischen Talent Nico Paz hat für große Aufregung in der Football-Welt gesorgt. Celia Cuccittini nutzte den Moment nach dem Abschiedsspiel ihres Sohnes im Oktober, um dem 22-jährigen Nico Paz ihre Erwartungen an dessen Karriere auszudrücken. Fabián Paz, der Onkel von Nico Paz, berichtete dem Sender "Radio La Red" von einem Gespräch, das die 66-Jährige direkt an ihren Neffen richtete, nachdem Messis Abschiedsspiel gegen Benin mit einem 3:0-Sieg endete.

Emotionaler Abschied mit tiefgreifender Aussage

Im Oktober fand das legendäre Abschiedsspiel von Lionel Messi gegen Benin statt, bei dem die argentinische Auswahl mit 3:0 triumphierte. Anschließend traf die emotional aufgewühlte Celia Cuccittini auf Nico Paz, der die Umkleidekabine verließ. Cuccittini, die bei der Begegnung weinend auftrat, griff nach der Hand des jungen Spielers und überreichte ihm symbolisch die Verantwortung. Mit den Worten "Du bist der Nachfolger meines Sohnes" belastete sie den 22-Jährigen mit einer enormen Erwartungshaltung, die für ihn einen starken emotionalen Eindruck hinterließ.

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Nico Paz gab später zu, dass ihn diese Aussage schockierte. Die direkte Benennung durch die Mutter einer der größten Football-Legenden aller Zeiten markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung des Talents. Während viele Medien und Fans bereits von einem natürlichen Nachfolger sprechen, bleibt diese persönliche Bestätigung ein einzigartiges Moment in der Karriere des Stürmers, der nun im Schatten des großen Vergleichs steht.

Fokussierung auf den Spielverlauf statt auf die Nummer 10

Trotz der hohen Erwartungen zeigt sich Nico Paz überraschend bodenständig. Sein Onkel Fabián Paz erklärte, dass der 22-Jährige nicht nachdenke, der Nachfolger von Messi zu sein. Stattdessen betonte er, dass es für seinen Neffen das Größte war, Messi persönlich kennenzulernen und mit ihm auf dem Feld zu stehen. Für Paz war diese Begegnung vergleichbar mit dem Berühren des Himmels, wobei die Freude am Spiel selbst im Vordergrund stand.

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Nach dem deutlichen 7:0-Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Dienstag, bei dem Paz zwei Tore erzielte, unterstrich er seine Haltung erneut. Der junge Stürmer erklärte, dass er sich nicht mit der Frage nach der zukünftigen Trikotnummer 10 befasse. Sein einziges Ziel sei es, Freude und Spaß am Fussballspielen zu haben, da er diese Leidenschaft am meisten liebt. Zudem betonte er die Ehre, die Nationalmannschaft vor so vielen Menschen zu vertreten.

Rechtliche Situation der Trikotnummer 10

Die Frage nach der Vergabe der prestigeträchtigen Nummer 10 ist aktuell noch nicht final geklärt. Gemäß den FIFA-Regeln muss die freigewordene Nummer des verabschiedeten Stars zunächst erneut vergeben werden, da sie nicht automatisch an einen bestimmten Spieler übergeht. Nico Paz gilt jedoch als der heißeste Anwärter auf dieses besondere Trikot. Die mediale Aufmerksamkeit und die öffentlichen Äußerungen von Schlüsselfiguren wie Celia Cuccittini haben diesen Druck weiter erhöht, obwohl der Spieler selbst Ruhe bewahrt.

Die Nationalmannschaft Argentiniens befindet sich in einer Übergangsphase, in der neue Talente wie Paz in den Fokus rücken. Die Erwartungen an die neue Generation sind hoch, da der Fußballsport im Land eine zentrale kulturelle Rolle spielt. Paz steht nun unter Beobachtung, wie er mit der Last der Geschichte umgeht, ohne seine spielerische Identität zu verlieren. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob er sich auf diesem hohen Niveau behaupten kann.

Vorteile durch den Vertrag in Italien

Aktuell steht Nico Paz beim italienischen Klub Como 1907 unter Vertrag, dessen Laufzeit bis 2028 gültig ist. In 14 Pflichtspielen für den Verein konnte er bisher sechs Treffer erzielen und acht weitere vorbereiten. Sein Onkel Fabián Paz sieht in der Positionierung des Spielers in Italien einen klaren strategischen Vorteil. Da Paz nicht in Argentinien lebt, entgeht er einem Teil des enormen Drucks, dem andere lokale Spieler ausgesetzt sind.

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In Italien wird Fussball mit einer einzigartigen Leidenschaft und einem gewissen Wahnsinn gelebt, was den 22-Jährigen bisher überrascht hat. Diese Distanz zum Heimatland ermöglicht es ihm, sich in einer Umgebung zu entwickeln, die zwar leidenschaftlich, aber möglicherweise weniger persönlich überprüfend ist. Fabián Paz ist überzeugt, dass dieser Abstand Pacz hilft, seine natürliche Ruhe zu bewahren und langfristig von dieser Erfahrung zu profitieren, anstatt unter der unmittelbaren Kontrolle der argentinischen Medien zu stehen.