Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft: Wo der Fair Value noch Luft lässt

JPMorgan senkt das Kursziel für Meta Platforms von 940 auf 775 $, bleibt aber bei „Overweight“ – und Meta bleibt der Top-Pick der US-Bank. Die Kurszielsenkung begründet JPMorgan mit höheren Ausgaben, den jüngsten Aktien- und Anleiheplatzierungen und niedrigeren Bewertungen in der Branche.

Den Rücksetzer sieht die Bank als Kaufgelegenheit: Die Werbeerlöse sind im dritten Quartal um 26 % gestiegen, die Aktie ist dagegen auf das Niveau vor dem Start der KI-App Muse zurückgefallen. Wir haben die Empfehlung mit InvestingPro geprüft: Bewertung, Finanzlage, Gewinnprognosen und Chart. Das Ergebnis: Das Geschäft läuft, die Finanzlage ist gut – aber bis zum Fair Value sind es nur gut 5 %.

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Die 58 Analysten, die Meta beobachten, sehen die Aktie im Schnitt bei 842,54 $, 38 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch . Der Fair Value aus 15 Bewertungsmodellen liegt bei 642,39 $. Selbst das niedrigste Kursziel der Analysten liegt noch darüber. Der Fair Value ist das Mittel aus bis zu 17 anerkannten Bewertungsmodellen, darunter mehrere Discounted-Cashflow-Rechnungen und der Vergleich mit ähnlichen Unternehmen.