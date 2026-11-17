Meta testet die Messenger-App Direct, die Instagram-Nachrichten auslagert. Nutzer können sich ohne Instagram-Konto registrieren, während strenge Schutzmechanismen für Jugendliche gelten.

Meta arbeitet derzeit intensiv an einer neuen eigenständigen Messenger-Application mit dem Namen Direct. Diese App dient primär der Auslagerung der Nachrichten-Funktionen von Instagram, wodurch der Kern des Instagram -Postfachs in ein separates Produkt übergeht. Nutzer, die sich mit ihrem bestehenden Instagram -Konto anmelden, erhalten direkten Zugriff auf ihre bisherigen Unterhaltungen und Chats. Die Benutzeroberfläche sowie die funktionalen Elemente von Direct erinnern stark an das bereits bekannte Design des Instagram -Postfachs, was die Übergangsphase für die aktive Nutzerschaft erleichtern soll.

Registration ohne Instagram-Konto möglich

Eines der hervorstechendsten Merkmale der neuen App ist, dass ein verknüpftes Instagram-Profil für die Nutzung nicht zwingend erforderlich ist. Interessenten können sich alternativ ausschließlich mit ihrer E-Mail-Adresse oder ihrer persönlichen Telefonnummer registrieren. Diese Option eröffnet Personen den Zugang zur Plattform, die bisher nicht auf Instagram aktiv waren. Dennoch gibt es bei der Nutzung ohne Instagram-Account Einschränkungen in der Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zur verknüpften Variante. Potenzielle Gesprächspartner müssen von Nutzern dann manuell als Kontakte hinzugefügt werden. Dies geschieht entweder durch die Eingabe der spezifischen Instagram-Nutzernamen oder durch das Scannen eines QR-Codes.

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Schutzmaßnahmen und parental Kontrolle

Meta integriert in Direct umfassende Schutzfunktionen, die speziell auf die Sicherheit der Nutzer abzielen. Das System ermöglicht es Nutzern nicht, Chats mit Personen zu beginnen, zu denen bereits eine vorherige Verbindung bestand. Dies dient der Prävention von unerwünschten Kontaktaufnahmen. Zudem setzen die Verantwortlichen auf Metas etablierte Kontrollfunktionen für Eltern. Diese erlauben es Erziehern nachzuvollziehen, mit wem ihre minderjährigen Kinder schreiben und wie viel Zeit diese in der App verbringen. Parallel dazu kündigt Meta technische Maßnahmen an, die darauf ausgelegt sind, potenziell unangemessene Kontakte zwischen Erwachsenen und jungen Menschen frühzeitig zu erkennen und zu blockieren.

Strategiewechsel bei Adam Mosseri

Der Test von Direct ist aus strategischer Sicht bemerkenswert, da Nachrichtenfunktionen laut Instagram-Chef Adam Mosseri zu den wichtigsten Bausteinen der gesamten Plattform gehören. In vergangenen Phasen hatte Mosseri separate Nachrichtensysteme für verschiedene Meta-Applications noch kritisch bewertet und als unnötige Fragmentierung angesehen. Nun probiert der Konzern genau diesen Ansatz aus, indem er die Kommunikation von der Hauptplattform isoliert. Adam Mosseri erkennt an, dass die Chat-Funktion zentral für die Bindung der Nutzer ist. Mit dieser neuen Herangehensweise könnte die App langfristig sogar in der Lage sein, mit anderen etablierten Messengern auf dem Markt zu konkurrieren.

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Eingeschränkter Start in der Region

Zunächst bleibt Direct ein begrenzter Testlauf in ausgewählten Märkten. Die Applikation ist aktuell nur in der Türkei und in Thailand verfügbar. Meta beobachtet die Entwicklung und die Nutzerreaktionen in diesen beiden Ländern sehr genau. Ob Meta die App später auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern veröffentlicht, hängt maßgeblich vom Erfolg dieses spezifischen Versuchs ab. Die Daten aus dem Test werden darüber entscheiden, ob die Ausweitung auf den globalen Markt erfolgt.

Auswirkungen auf den deutschen Markt

Für Nutzer in Deutschland bedeutet dies zunächst, dass der neue Messenger noch nicht direkt zugänglich ist. Die aktuelle Verfügbarkeit beschränkt sich strikt auf die Testregionen. Sollten die Tests in der Türkei und Thailand positive Ergebnisse liefern, wird Meta wahrscheinlich eine schrittweise Erweiterung der Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Nutzer in anderen Regionen müssen daher weiterhin auf die Integration von Chats in die bestehende Instagram-App angewiesen bleiben, bis eine offizielle Freigabe für weitere Länder erfolgt.