Meta will durch den Verkauf von KI-Brillen und anderen Wearables sowie durch monatliche Abonnements Geld verdienen. Die Sparte Reality Labs verzeichnet seit Jahren hohe Verluste im zweistelligen Milliardenbereich.

Meta plant erweiterte KI-Strategie mit neuen Geräten und kostenpflichtigen Angeboten. Der Konzern will durch den Verkauf von KI-Brillen und anderen Wearables sowie durch monatliche Abonnements Geld verdienen.

Die Sparte Reality Labs, die Smart Glasses, VR-Headsets und Software entwickelt, verzeichnet seit Jahren hohe Verluste im zweistelligen Milliardenbereich. Deshalb richtet Meta sein Geschäft neu aus. Die KI-Brille soll künftig zur zentralen Plattform für KI-Assistenten werden. Meta plant mehrere neue Modelle für die kommenden Monate.

Die KI-Brille "Modelo" soll noch im Juni 2026 erscheinen. Im Herbst könnten die Varianten "Luna" und "RBM2 Refresh" folgen. Zum Jahresende plant Meta weitere Prototypen. Das Modell "Artemis" gilt als möglicher Kandidat für Metas erste echte AR-Brille.

Die Brille "SSG" soll ihre Umgebung dauerhaft erfassen und analysieren können. Zudem ist laut den Plänen eine eingeschränkte Form der Gesichtserkennung vorgesehen. Neben den Brillen arbeitet Meta laut dem Bericht auch an einem KI-Anhänger. Das Gerät befindet sich derzeit in internen Tests und könnte bereits 2027 vorgestellt werden.

Bekannt ist bislang lediglich, dass eine Kamera integriert sein könnte. Für das Projekt könnte auch Wissen aus der Übernahme des Start-ups Limitless aus dem Jahr 2025 genutzt werden, das ebenfalls an einem KI-Anhänger gearbeitet hatte. Laut dem internen Memo peilt der Konzern in der zweiten Jahreshälfte den Verkauf von rund zehn Millionen Geräten an. Im Vorjahr wurden insgesamt etwa sieben Millionen KI-Brillen verkauft.

Zudem soll die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Wearables bis Jahresende auf 6,8 Millionen steigen. Laut dem Bericht von "The Information" setzt Meta dabei verstärkt auf kostenpflichtige KI-Abonnements. Alex Himel, Vice President of Wearables, schreibt im Memo: "Um ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, das nicht allein von Hardwaremargen abhängt, müssen wir die Softwaredienste monetarisieren, die unsere Geräte von der Konkurrenz abheben.





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