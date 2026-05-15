Meta Platforms Announces Closed and Private Conversations with AI Chatbot in WhatsApp and Meta-AI App

Meta Platforms has announced the launch of closed and private conversations with its AI chatbot within WhatsApp and the Meta-AI app. The 'Inkognito-Chat' feature ensures that the conversations are not recorded and are deleted after completion on the device. The encrypted chats are also not accessible to Meta or WhatsApp. The new feature is expected to be available in the next few months.

Meta Platforms hat geschlossene und komplett private Konversationen mit dem eigenen KI-Chatbot innerhalb von WhatsApp und der eigenen Meta-AI-App angekündigt. Ein sogenannter " Inkognito-Chat " wird laut Unternehmensangaben nicht protokolliert und nach Beendigung auch auf dem Endgerät gelöscht.

Die wie üblich verschlüsselten Chats sind demnach auch vom Betreiber selbst nicht einsehbar. Inkognito-Chats sollen in den nächsten Monaten in WhatsApp und der separaten Meta-AI-App verfügbar werden.basieren auch die Inkognito-Chats auf der vom Konzern selbst entwickelten "Private Processing Technologie". Diese ermögliche es der Meta-KI, "eine Antwort zu generieren, ohne dass Meta oder WhatsApp jemals Ihre Nachrichten oder die privaten Zusammenfassungen sehen".

Zusätzlich zur Geheimhaltung werden die Gespräche mit dem KI-Chatbot bei WhatsApp oder in der Meta-AI-App nicht gespeichert, weder auf dem Endgerät noch in der Cloud. Die Nachrichten verschwinden zudem umgehend, wenn die Chats geschlossen werden. Das gilt auch beim Schließen der Apps oder wenn die Bildschirmsperre aktiviert wird. Damit kann der KI-Chatbot in neuen Gesprächen auch nicht auf vergangene Konversationen Bezug nehmen.

Der Datenkonzern begründet die Einführung dieser Funktion mit der zunehmenden Beliebtheit von KI-Chats. Nutzer würden sich immer öfter bei KI-Chatbots als über Suchmaschinen informieren. Häufig würde es dabei aber auch um sensible Themen gehen, sodass "Menschen private Angaben zu Finanzen, persönlichen Angelegenheiten, Gesundheit oder Beruf teilen". Neben dem Inkognito-Chat plant WhatsApp auch geschützte und private "Nebenchats".

Bislang kann jeder Chat-Teilnehmer sehen, wenn ein anderer Teilnehmer die Meta-KI befragt. Künftig sollen die sogenannten Nebenchats getrennt bleiben und nicht im eigentlichen Chat auftauchen, wenn jemand KI-Unterstützung sucht. Das erübrigt das Herauskopieren von Nachrichten zur Recherche in einer anderen App oder einem getrennten Chat. Die Nebenchats sollen ebenfalls in den kommenden Monaten eingeführt werden





heise_de / 🏆 20. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meta Platforms AI Chatbot Whatsapp Meta-AI App Private Processing Technology Inkognito-Chat Private Conversations Encryption Data Security AI Chatbot Conversations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Widersprüchlicher Cannes-Auftakt: Jane Fonda schwingt die Faust, Meta zahlt die PartyMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »

Meta will KI-Unterstützung mit Inkognito-ModusMeta, the parent company of Facebook, is introducing a new feature in its messaging app WhatsApp that allows users to communicate privately with AI, without any data being stored or shared. The new feature, called the 'Inkognito-Chat', is designed to provide a secure and confidential environment for users to discuss sensitive topics with AI.

Read more »

Credo Technology: Warum der Markt eine entscheidende KI-Botschaft von Meta und CoreWeave noch ignoriertCredo Technology profitiert direkt von jüngsten Entwicklungen bei Meta Platforms und CoreWeave und könnte damit vor einem strukturellen Nachfrage&xAD;schub im Kerngeschäft stehen. Der Markt preist dieses

Read more »

Meta Platforms-Aktie: Wie geht es denn jetzt weiter?Trotz kräftiger Umsatzsprünge und steigender Werbeeinnahmen gerät die Aktie von Meta Platforms nach den Quartalszahlen erneut unter Druck. Anleger sorgen sich vor allem über die enormen Investitionen in

Read more »