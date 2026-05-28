Meta startet globale Premium‑Abos: Instagram Plus, Facebook Plus und WhatsApp Plus mit erweiterten Analyse‑ und Personalisierungsfunktionen

Meta führt weltweit drei neue kostenpflichtige Dienste ein - Instagram Plus, Facebook Plus und WhatsApp Plus - und bietet damit erweiterte Analyse‑Tools, personalisierte Sticker und werbefreie Erlebnisse. Ziel ist die Diversifizierung der Einnahmen und die Stärkung der Kundenbindung.

Meta erweitert sein Abo‑Portfolio global und führt drei neue Premium‑Dienste ein: Instagram Plus , Facebook Minus und WhatsApp Plus. Das kündigte die Produktchefin des Unternehmens, Naomi Gleit, in einem kurzen Video an, das auf dem Instagram‑Account von Meta veröffentlicht wurde.

Mit den neuen Angeboten will das Unternehmen seine Einnahmequellen diversifizieren und die wachsende Abhängigkeit von klassischer Werbung reduzieren. Abonnenten erhalten exklusive Funktionen, die das Nutzererlebnis personalisieren und erweitern. Bei Instagram Plus stehen erweiterte Analyse‑Tools im Vordergrund: Nutzer können detaillierte Statistiken zu ihren Story‑Aufrufen einsehen, die Wiederholungshäufigkeit von Inhalten tracken und erhalten tiefere Einblicke in das Nutzer‑Engagement. Zusätzlich gibt es erweiterte Optionen zur Profilgestaltung, etwa personalisierte Layouts und zusätzliche Bearbeitungswerkzeuge.

Facebook Plus bietet ähnlich umfangreiche Analyse‑Features, ergänzt durch verbesserte Werbe‑ und Monetarisierungs‑Optionen für Seitenbetreiber, die ihre Reichweite gezielt ausbauen möchten. WhatsApp Plus konzentriert sich vor allem auf die Individualisierung der Kommunikation: Neben Premium‑Stickern und exklusiven Animations‑Emojis kommen personalisierbare Klingeltöne, erweiterte Chat‑Hintergründe und ein erweiterter Datenschutz‑Modus, der Benutzerkontrollen für das Anzeigen von Online‑Status und Lesebestätigungen umfasst. Im März 2026 startete Meta in ausgewählten Märkten einen Testlauf von Instagram Plus.

Die Testnutzer konnten dort anonym Stories ansehen, detaillierte Einblicke erhalten, wer ihre Beiträge betrachtete, und gleichzeitig entscheiden, ob sie ihr eigenes Profil für andere sichtbar machen wollten. Die Reaktion war gemischt: Während viele die zusätzlichen Insights begrüßten, äußerten Kritiker Bedenken hinsichtlich des potenziellen Drucks, mehr Daten preiszugeben, um von den Premium‑Funktionen zu profitieren.

Preislich hat Gleit im Video keine konkreten Zahlen genannt, doch Medienberichte gehen davon aus, dass Instagram Plus und Facebook Plus jeweils rund drei Komma neunundneunzig US‑Dollar pro Monat kosten werden, während WhatsApp Plus mit etwa zwei Komma neunundneunzig US‑Dollar pro Monat angeboten werden könnte. Meta plant, die drei Produkte langfristig unter einer einheitlichen Marke namens Meta One zusammenzuführen, um das Portfolio zu straffen und den Kunden ein vereinheitlichtes Abo‑Erlebnis zu bieten.

Die Einführung kostenpflichtiger Varianten ist nicht neu für Meta in Europa. Bereits 2023 stellte das Unternehmen werbefreie Versionen von Facebook und Instagram bereit, um den strengeren EU‑Datenschutzvorschriften zu entsprechen. Diese Versionen kamen ohne personalisierte Werbung, dafür aber mit einer monatlichen Grundgebühr, die Nutzer freiwillig zahlen konnten. Durch die neuen Premium‑Angebote soll das Spektrum erweitert werden: Nutzer entscheiden künftig, ob sie nur werbefrei surfen, oder ob sie zusätzlich von erweiterten Analyse‑ und Personalisierungsfunktionen profitieren möchten.

Meta betont, dass Abonnements jederzeit kündbar und die Einwilligungen zur Datenverarbeitung jederzeit widerrufbar sind. Der Konzern hofft, mit den neuen Diensten nicht nur zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen, sondern auch die Kundenbindung zu stärken, indem er maßgeschneiderte Features anbietet, die über das herkömmliche Social‑Media‑Erlebnis hinausgehen





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