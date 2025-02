Meta warnt vor Liebesbetrug in sozialen Medien

Kurz vor dem Valentinstag rät Meta, die Mutterfirma von Facebook, Instagram und WhatsApp, Nutzer dazu, wachsam gegenüber sogenanntem Liebesbetrug zu sein. Liebesbetrüger versuchen oft, sich mit Fakeprofiles als attraktive, alleinstehende und erfolgreiche Personen zu präsentieren. Sie bitten oft um Geld, wenn sich die Gegenseite in einer emotionalen Abhängigkeit befindet. Meta hat mit dem Forschungsunternehmen Graphika zusammengearbeitet, um zahlreiche Accounts von Liebesbetrügern von seinen Plattformen zu löschen.

Ein frischer Flirt in den sozialen Medien ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein? Dann steckt dahinter vielleicht ein Abzockversuch. In diese Richtung versucht gerade Meta , die Mutterfirma von Facebook , Instagram und WhatsApp, seine Nutzerinnen und Nutzer zu sensibilisieren. Kurz vor dem Valentinstag rät das Unternehmen Usern dazu, wachsam gegenüber sogenanntem Liebesbetrug zu sein.

Jene Masche, die auch unter Begriffen wie Romance-Scam oder Love-Scam bekannt ist, startet oft mit überraschend eingehenden Nachrichten Fremder, die angeblich auf der Suche nach einem romantischen Abenteuer oder auch einfach nur einem neuen Chatkontakt gegen die Einsamkeit sind. Die Vorwände, jemanden online ungefragt anzuquatschen, vielleicht sogar aus einem ganz anderen Land, sind zahlreich. Dass sich die Betrüger in der Regel als »attraktive, alleinstehende und erfolgreiche Personen« ausgeben, oft mit einem angeblichen militärischen, medizinischen oder geschäftlichen Hintergrund. Oft werde dieselbe Erstnachricht an viele Personen zugleich verschickt, betont Meta, in der Hoffnung, dass jemand anbeißt.Love-Scams laufen üblicherweise so ab, dass die Betrüger ihre Fakeprofile mit Fotos bespielen, die entweder von anderen, echten Profilen kopiert oder mithilfe künstlicher Intelligenz generiert wurden. Über einen gewissen Zeitraum wird dann zunächst versucht, sich Vertrauen zu erarbeiten, teils durch regelmäßige, thematisch völlig unverfängliche Chats zu Alltagsthemen. Um Geld bitten die Abzocker meist erst, wenn die Gegenseite sich in einer emotionalen Abhängigkeit befindet. An diesem Punkt täuschen die Betrüger, die Videochats üblicherweise gezielt vermeiden, oft eine Notlage vor, in der man zum Beispiel mit Zahlungen über Apps oder den stellvertretenden Kauf von Gutscheinkarten aushelfen soll. Oder aber sie bieten oder vermitteln auf Freundschaftsbasis angebliche Investitionsmöglichkeiten, in der Regel in Kryptowährung. Jene Art von Abzocke ist auch als »Tinder-Trading-Scam« bekannt, Meta gibt in seinem Blogpost an, mit dem Forschungsunternehmen Graphika zusammengearbeitet zu haben, um zahlreiche Accounts von Liebesbetrügern von seinen Plattformen zu löschen. Drei Maschen sind dem Post zufolge besonders gängig: Kriminelle, die sich als Prominente ausgeben, Kriminelle, die sich als Militärangehörige ausgeben, sowie Kriminelle, die vorgeben, eine Partnervermittlung zu führen. Im Jahr 2024, schreibt Meta, habe es allein aus Nigeria, der Elfenbeinküste, Ghana, Benin und Kamerun über 408.000 Konten geschlossen, die mutmaßlich für Romance-Scams genutzt wurden.Zusätzlich zur gezielten Zerschlagung von Betrugsnetzwerken testet Meta dem Post zufolge technische Tools, um Romance-Scams einzudämmen. Zum Einsatz kommt dabei etwa eine Gesichtserkennungstechnologie, die die Profilfotos verdächtiger Nutzerinnen und Nutzer mit Bildern von Personen des öffentlichen Lebens vergleicht. So will Meta zumindest den Scams im Namen von Promis entgegenwirken. Um wachsam zu bleiben, empfiehlt Meta, Nachrichten von Fremden mit Skepsis zu begegnen. Empfehlenswert sei es zum Beispiel, durch Onlinesuchen herauszufinden, wann ein Account erstellt wurde. Auch sogenannte Bildrückwärtssuchen könnten dabei helfen, das Verwenden fremder Fotos aufzudecken.





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Liebesbetrug Romance-Scam Meta Facebook Instagram Whatsapp Sicherheitstipps Onlinebetrug

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Soziale Medien: Kultusministerium lehnt Verbot sozialer Medien unter 16 abDresden/Leipzig (sn) - Das sächsische Kultusministerium sieht keinen Bedarf für ein Mindestalter bei der Nutzung sozialer Medien, wie es in Australien

Weiterlesen »

Steigendes Medien-Misstrauen: Nutzer bevorzugen vertrauenswürdige MedienEine neue Umfrage des Score Media Puls zeigt, dass die Nutzer der erhöhten Manipulationsgefahr durch Fake-News und KI-Techniken bewusst sind. Sie befürchten, dass der Wegfall von Fakten-Checks in sozialen Medien zu einer Abnahme der Glaubwürdigkeit und einem Anstieg von Hassrede und Diskriminierung führen wird. 70 Prozent der Befragten erwarten von Unternehmen, dass sie verstärkt in glaubwürdigen Medien werben.

Weiterlesen »

NASDAQ-Wert Meta-Aktie dennoch im Minus: Gewinn von Facebook-Mutter Meta springt hochDie Facebook-Mutter Meta Platforms hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Bilanz für das jüngste Jahresviertel und das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt.

Weiterlesen »

Microsoft und Meta präsentieren Quartalszahlen: Euphorie bei Meta, gemischte Reaktionen bei MicrosoftMicrosoft und Meta haben ihre neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Während Meta mit starken Ergebnissen und optimistischen Prognosen die Analysten begeisterte, zeigte sich der Microsoft-Bericht durchwachsen.

Weiterlesen »

Nina Ofenloch kämpft gegen Liebesbetrug auf SansibarDie VOX-Auswanderin Nina Ofenloch wurde auf Sansibar Opfer von Liebesbetrug und kämpft nun gegen dieses Phänomen. Sie initiiert ein Bildungsprojekt, um den Massai eine alternative Möglichkeit zum Geldverdienen zu bieten.

Weiterlesen »

Liebesbetrug mit Deepfakes: Prominente Identitäten werden für Millionen geweihtImmer häufiger werden gestohlene und KI-generierte Bilder oder Videos missbraucht, um Menschen auf Partnersuche in die Irre zu führen. Prominente Identitäten werden gefälscht. Anne, eine französische Innenarchitektin, verlor 830.000 Euro an einen Betrüger, der sich als Brad Pitt ausgab. Es ist ein erschreckender Trend, der Millionenbetrug ermöglicht.

Weiterlesen »