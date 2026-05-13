Meta will KI-Unterstützung mit Inkognito-Modus

Meta, the parent company of Facebook, is introducing a new feature in its messaging app WhatsApp that allows users to communicate privately with AI, without any data being stored or shared. The new feature, called the 'Inkognito-Chat', is designed to provide a secure and confidential environment for users to discuss sensitive topics with AI.

Mit einem neuen Inkognito-Modus im Messenger WhatsApp will Meta die Nutzung von KI vorantreiben. Nutzer sollen künftig völlig privat mit der Meta -AI sprechen können. Ohne Mitlesen, ohne Speicherung.

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen. Oft geht es bei den Chats mit den KI-Bots um heikle Themen wie Geld, Gesundheit oder persönliche Probleme. Genau hier setztan: Mit dem neuen Inkognito-Chat für die Meta-AI sollen Nutzer künftig absolut vertraulich mit der KI kommunizieren können. Selbst sensible Fragen sollen so geschützt bleiben.

Laut Unternehmen basiert der neue Modus auf einer sogenannten Private Processing-Technologie. Bedeutet: Chats werden in einer abgeschotteten Umgebung verarbeitet, auf die niemand Zugriff hat, nicht einmal selbst. Die Unterhaltungen sind temporär, werden nicht gespeichert und verschwinden automatisch. Damit will sich Meta klar von anderen Anbietern abheben, die trotz Inkognito-Modus weiterhin Zugriff auf Inhalte haben.

Der Inkognito-Chat ist erst der Anfang: In den kommenden Monaten sollen weitere Funktionen folgen, etwa sogenannte Nebenchats. Diese liefern KI-Unterstützung direkt im Gespräch, ohne den eigentlichen Chat zu verändern, ebenfalls geschützt durch die neue Technologie. Der Rollout startet bald auf WhatsApp und in der Meta-AI-App





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