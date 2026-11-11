Meta zu Geldstrafe von 7,5 Millionen Reais in Brasilien verurteilt

Brasiliens Oberstes Wahlgericht verhängt gegen Meta eine Geldstrafe wegen Verstößen gegen Anordnungen im Präsidentschaftswahlkampf. Das Urteil fiel einstimmig.

Das Oberste Wahlgericht Brasilien s (TSE) hat den Social-Media-Konzern Meta zu einer Geldstrafe in Höhe von 7,5 Millionen Reais verurteilt, umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Grund ist die Nichteinhaltung gerichtlicher Anordnungen zur Gewährleistung der Chancengleichheit im Präsidentschaftswahlkampf des vergangenen Monats.

Die brasilianische Wahlbehörde entschied in einer einstimmigen Entscheidung am Dienstag, dass Meta den Anordnungen nicht in ausreichendem Maße nachgekommen sei. Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, der Facebook-Konzern habe die Inhalte der beiden Präsidentschaftskandidaten unterschiedlich behandelt.

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Warum das Wahlgericht Meta sanktioniert

Das TSE wirft Meta vor, gerichtliche Anordnungen nicht ausreichend umgesetzt zu haben. Das Gericht sieht darin einen Verstoß gegen die Pflicht, in der Wahlphase für Gleichbehandlung zu sorgen.

Nach Darstellung des Gerichts hat Meta zwar Informationen und Unterlagen zu den ergriffenen Maßnahmen vorgelegt. Diese seien jedoch nur bruchstückhaft sowie in einer fremden und hochtechnischen Sprache verfasst gewesen.

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Dadurch sei die Überprüfung der technischen Schwierigkeiten erheblich erschwert worden, die Meta zur Rechtfertigung seiner Versäumnisse angeführt hatte. Zusätzlich habe der Konzern die vom TSE festgelegten Fristen durch eigene Fristen ersetzt und es an der erforderlichen Transparenz fehlen lassen.

Meta weist Wahlbeeinflussung zurück

Meta weist den Vorwurf der Wahlbeeinflussung zurück, räumt aber technische Zwischenfälle ein. Zuvor hatte das Wahlkampfteam von Luiz Inácio Lula da Silva dem Konzern vorgeworfen, die Reichweite von Beiträgen des Amtsinhabers beschränkt und Inhalte von Flávio Bolsonaro sichtbarer gemacht zu haben.

Meta teilte dem Gericht vor der Stichwahl am 25. Oktober mit, Maßnahmen ergriffen zu haben, um eine Gleichbehandlung beider Wahlkampagnen sicherzustellen. In einer Erklärung vom Mittwoch betonte das Unternehmen, es halte sich an das brasilianische Wahlrecht und wende für alle Kandidaten und Parteien dieselben Regeln an.

Der Konzern kündigte an, weiterhin die Fakten darzulegen und sich in den laufenden Gerichtsverfahren gegen unbegründete Vorwürfe zu verteidigen.

Richter Marco Aurélio Bellizze stellte in seinem Urteil fest, dass die Akten technische Mängel enthalten, die Facebook selbst eingeräumt habe. Nach vorläufiger Einschätzung gebe es jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass gezielt versucht wurde, das Wahlgleichgewicht zu stören. Ein solcher Schluss würde nach seiner Auffassung stichhaltige Beweise erfordern, die im Rahmen der entsprechenden rechtlichen Verfahren beigebracht werden müssten.

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Plattformpflichten und Folgen für Meta in Brasilien

Richter Marco Aurélio Bellizze hält die Verhängung einer Geldstrafe sowie weiterer Maßnahmen für unerlässlich, um die Einhaltung der Entscheidungen des TSE zu gewährleisten. Er begründet dies mit den Pflichten, die die Regeln des Gerichts den Anbietern zum Schutz der Integrität des Wahlprozesses auferlegen.

Diese Pflichten leiten sich nach Bellizzes Ansicht aus der gesellschaftlichen Funktion der Plattformen sowie aus ihrer Sorgfaltspflicht ab. Digitale Plattformen üben laut dem Richter eine Macht über Informationen aus, die durch wenig transparente algorithmische Systeme die Verbreitung politischer Informationen und die Willensbildung der Wähler beeinflusst.

Im Fall Meta habe sich laut Bellizze gezeigt, wie schwierig es ist, auferlegte Maßnahmen tatsächlich durchzusetzen. Diese seien größtenteils erst nach Ablauf der Fristen, nur unvollständig oder über Erklärungen umgesetzt worden, deren Überprüfung von Daten abhänge, über die ausschließlich das betroffene Unternehmen selbst verfüge.

Die Entscheidung des Wahlgerichts ist der zweite Rückschlag für Meta in Brasilien innerhalb weniger Tage. Wie aus dem vorliegenden Material hervorgeht, hatte zuvor ein Gericht in São Paulo dem US-Konzern bereits ein Verbot auferlegt.