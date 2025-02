Metadata Staging Fehler in Windows 11, 10 und 8.1: Ursachen und Lösungen

Dieser Artikel befasst sich mit dem Problem von häufigen Metadata Staging Fehlern in Windows 11, 10 und 8.1. Die Ursachen und Lösungen werden ausführlich erläutert, inklusive der Deaktivierung des DeviceSetupManager-Protokolls und der Deaktivierung der Internet-Suche nach Hersteller-Apps.

Nutzer und Windows-Administratoren beobachten seit einiger Zeit eine starke Zunahme von Metadata-Staging-Fehlern in der Ereignisanzeige von Windows 11 , 10 und 8.1. Diese Fehler treten häufig unter der Ereignis-ID 131 mit der Quelle „DeviceSetupManager“ auf und werden oft als „Metadata Staging Error (0x80070490)“ angezeigt. Die Fehlermeldungen deuten auf Schwierigkeiten hin, Metadaten aus einem von Microsoft betriebenen Server abzurufen, was seit November 2023 nicht mehr möglich ist.

Es wird vermutet, dass der Fehler seiner Ursache im Windows Update liegt. Dieses versucht wiederholt, Informationen über die installierte Hardware aus dem Internet abzurufen, scheitert jedoch häufiger. Diese fehlgeschlagenen Anfragen führen zu den vielen Staging-Metadata-Fehlern. Trotz der Vielzahl der Fehlerprotokoll-Einträge wurden jedoch keine Abstürze oder andere ungewöhnliches Verhalten von Windows festgestellt.Es gibt zwei Methoden, um die Fehler zu beheben:1. **DeviceSetupManager-Protokoll deaktivieren**: Dadurch werden die Fehler nicht mehr angezeigt, die Problematik an sich bleibt jedoch bestehen. Das Protokoll kann deaktiviert werden, indem man die Ereignisanzeige öffnet, zur „Microsoft“ >„Windows“ >„DeviceSetupManager“ >„Admin“ navigiert und das Protokoll deaktiviert. Eine alternative Möglichkeit ist die Verwendung einer .reg-Datei, die das Protokoll deaktiviert. 2. **Die Internet-Suche nach Hersteller-Apps deaktivieren**: Diese Methode behebt die Ursache des Fehlers, indem Windows nicht länger durch unnötige Fehleranfragen verlangsamt wird. Allerdings wird dadurch auch das automatische Herunterladen von Hersteller-Apps und benutzerdefinierten Symbolen für alle Geräte deaktiviert. Dies kann dazu führen, dass einige Geräte zukünftig nicht mehr in gewünschtem Umfang funktionieren. Die Einstellung kann über die Systemsteuerung, Untermenü „Geräteinstallation“ vorgenommen werden. Alternativ kann auch eine .reg-Datei verwendet werden, um diese Einstellung zu treffen. In verwalteten Windows-Umgebungen kann die Deaktivierung auch über Gruppenrichtlinien erfolgen.





