Metal Eden: Der neue Cyberpunk-Shooter sieht aus wie Doom Eternal

Metal Eden, ein neuer Sci-Fi-Shooter für Steam und PS5, sorgt für Aufsehen. Der Titel erinnert stark an Doom Eternal, setzt aber in einem düsteren Cyberpunk-Universum an. Reikon Games verspricht einen adrenalingeladenen Ego-Shooter mit akrobatischem Gameplay und einer spannenden Story.

Ein neuer Sci-Fi- Shooter für Steam und PS5 , Metal Eden , erinnert stark an Doom Eternal, spielt aber im Cyberpunk -Universum. Der polnische Entwickler Reikon Games beschreibt Metal Eden als adrenalingeladenen Ego- Shooter im Sci-Fi-Stil. Der erste Trailer zeigt bereits, was das heißen soll. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Aska, einer Frau, deren Bewusstsein in eine Hyper Unit hochgeladen wurde.

Aska muss die Kerne der Bürger von Moebius retten – einer Orbitalstadt, die zur Todesfalle geworden ist. Hyper Units sind nicht nur effiziente Killermaschinen, sie sind dabei noch dazu sehr akrobatisch. Im Trailer zu Metal Eden ist die Protagonistin ähnlich blutig, aber sogar noch flinker unterwegs, als es der Doom-Slayer in Doom Eternal war. Aska kann geschickt Angriffen ausweichen und an Wänden entlang rennen. Zudem hat sie einen Greifhaken, mit dem sie sich an Kanten hochziehen kann, und ein Jetpack. So meistert sie jede Parkour-Einlage und schließt schnell die Lücke zwischen sich und ihren Gegnern. Eine Fähigkeit erlaubt es Aska, die Kerne von robotischen Feinden herauszureißen. Diese lassen sich dann zum Beispiel als Granaten verwenden, was euch zusätzlich Munition gibt. Auch das erinnert an Doom Eternal, in dem Gegner je nach Finisher Heilung oder Munition droppen. Metal Eden soll bereits am 6. Mai 2025 für den PC auf Steam sowie für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen





Metal Eden Cyberpunk Shooter Doom PS5 Steam Reikon Games

