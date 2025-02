Metall- und Elektroindustrie im Südwesten: Sorgenvolle Aussichten für 2025

Die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie blickt mit Sorge auf das Jahr 2025. Experten warnen vor einem weiteren Rückgang der Produktion und einer Beschleunigung des Stellenabbaus.

Die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie blickt mit Sorgen auf das Jahr 2025. Oliver Barta, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, warnt vor einem weiteren Rückgang und einer Beschleunigung des Stellenabbau s. \2024 sei für viele Unternehmen der Branche ein verlorenes Jahr gewesen, sagte Barta in Stuttgart. Trotz einer robusten Weltkonjunktur und Wachstum in Europa schrumpfte die Produktion in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten stark.

Die Produktion sank um 8,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Besonders stark betroffen waren die Sektoren Automobilbau (-13,5%), Maschinenbau (-8,8%) und Elektrotechnik (-6,4%). \Neben der Produktion ging auch der Auftragseingang zurück. Im Südwesten um 5,7 Prozent, im Bund waren es lediglich minus 3,2 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche verringerte sich nach Angaben von Südwestmetall um 13.705 Stellen. Seit dem Höchststand im Juli 2019 sind das rund 38.000 Jobs weniger, aber noch knapp 140.000 mehr als zum Ende der Finanzkrise Anfang 2010. Barta sieht die Gründe für die schwache Entwicklung im Jahr 2024 als vielfältig an. „Wir reden aber nicht nur über eine Konjunkturschwäche, sondern über eine handfeste strukturelle Krise.“ Die Politik müsse dringend die Standortbedingungen verbessern, die sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert hätten.





