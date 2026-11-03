Metallfunde in Halloween-Süßigkeiten: EU-weite Ermittlungen gegen Täter

Österreichische und deutsche Behörden ermitteln nach Funden von Nägeln und Nadeln in Halloween-Süßigkeiten. Innenminister Karner kündigt internationale Zusammenarbeit an.

Österreichische und deutsche Strafverfolgungsbehörden arbeiten seit den jüngsten Vorfällen eng zusammen, um Hintergründe von mit Metallteilen präparierten Halloween-Süßigkeiten aufzuklären. Nach Entdeckungen von Nägeln, Nadeln und Schrauben in den Leckereien im deutschsprachigen Raum hat das Bundeskriminalamt in Wien eine spezielle Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Innenminister Gerhard Karner bekräftigte in einer Pressekonferenz die Entschlossenheit der Behörden, dieses als feig und hinterhältig bewertete Verbrechen konsequent zu verfolgen. Die Ermittlungen erstrecken sich über Landesgrenzen hinweg, da die verdächtigen Süßigkeiten an mehreren Standorten in Deutschland und Österreich gefunden wurden.

Gemeinsame Strategie mit Europol und Partnern

Die internationale Koordination steht im Mittelpunkt des aktuellen Vorgehens gegen die unbekannten Täter. Das neu gegründete Team in Wien steht explizit mit der EU-Polizeibehörde Europol in direktem Kontakt, um Daten und Hinweise auszutauschen. Innenminister Gerhard Karner signalisierte hierdurch eine enge Verzahnung der Sicherheitsbehörden auf europäischer Ebene. Ziel ist es, mögliche Verknüpfungen zwischen den einzelnen Vorfällen schnell zu identifizieren und die Verbreitungswege der manipulierten Ware nachzuvollziehen. Diese strategische Ausrichtung soll sicherstellen, dass keine Information im lokalen Kontext verloren geht und die Reichweite der Fahndung maximiert wird.

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Vorfälle in Deutschland und Österreich

In mehreren Bundesländern und Bundesländern Österreichs haben Kinder beim Auspacken ihrer Halloween-Beute gefährliche Fremdkörper entdeckt. In Deutschland meldete die Polizei entsprechende Fälle unter anderem in Brandenburg, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die gefundenen Objekte umfassten Nägel, Nadeln und andere metallische Gegenstände, die in Schokoriegeln, Kaubonbons und anderen Süßigkeiten versteckt waren. Die Polizei geht bei allen untersuchten Fällen davon aus, dass die Manipulationen vorsätzlich vorgenommen wurden, um Kindern oder anderen Personen zu schaden.

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Schwere Verletzungen und konkrete Betroffene

Ein Kind zog sich in Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg eine Verletzung an der Zunge zu, nachdem es einen Halloween-Schokoriegel gegessen hatte. Die Polizei in Niedersachsen konnte die Schwere der Verletzung zunächst nicht beziffern, da die genauen Umstände noch geprüft wurden. In Neustadt-Glewe im Kreis Ludwigslust-Parchim zog sich ein Kind durch eine versteckte Nadel im Süßigkeit leichte Verletzungen im Mundbereich zu. Ein Neunjähriger aus Gräfelfing im Landkreis München spuckte die verdächtige Süßigkeit jedoch sofort wieder aus und blieb unverletzt. Der Junge war zusammen mit einer 15-Jährigen und einer Begleitperson von Gräfelfing Richtung Planegg unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln.

Weiterer Verlauf und Prävention

In weiteren Fällen wie in Gräfelfing oder im Nürnberger Westen sowie in Neuburg bemerkten Eltern die gefährlichen Gegenstände, bevor die Kinder die Ware verzehrten. In Wintzingerode fand die Polizei Nadeln in Kaubonbons, woraufhin wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Ähnliche Vorfälle gab es in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Filderstadt im Landkreis Esslingen, wo zwei Familien Nadeln in Milch-Haselnuss-Schnitten fanden. Auch im Polizeipräsidium Konstanz wurden in Rielasingen-Worblingen metallische Fremdkörper in einzeln verpackten Waffelschnitten gefunden. Die Polizei rät Eltern und Familien zu äußerster Vorsicht bei der Kontrolle der Halloween-Beute, um weitere Verletzungen zu verhindern.