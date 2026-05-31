Metallica bricht Besucherrekord im Berliner Olympiastadion

Metallica feierte ein historisches Konzert im Berliner Olympiastadion, bei dem die Band einen neuen Besucherrekord aufstellte. Die vier Musiker begeisterten das Publikum mit einer Zeitreise durch 45 Jahre Bandgeschichte und legendären Songs. Das Konzert glich einem Rock-Gottesdienst, bei dem die Fans von der ersten bis zur letzten Reihe in ihren Bann gezogen wurden.

Ein historischer Abend im Berliner Olympiastadion : Metallica stellte einen neuen Besucherrekord bei einem Auftritt in einer deutschen Arena auf, als 95.000 Fans die US-Metal-Band live erlebten.

Die vier Musiker bewiesen einmal mehr, warum sie zu den größten harten Rockern der Welt gehören. Das Konzert glich einem Rock-Gottesdienst, bei dem Sänger James Hetfield die Fans von der ersten bis zur letzten Reihe in seinen Bann zog. Die Fans zeigten sich extrem friedlich und ließen sich ihr Erlebnis durch nichts vermiesen, nicht einmal durch lange Wartezeiten an den Einlasskontrollen und den hohen Preisen für Essen und Getränke.

Auf der 360-Grad-Bühne zündeten Metallica ein wahres Rock-Feuerwerk, das die Besucher in seinen Bann zog. Mit einer Zeitreise durch 45 Jahre Bandgeschichte und legendären Songs wie 'Master of Puppets' und 'Enter Sandman' begeisterten die Musiker das Publikum. Als erster Höhepunkt des Abends spielte die Band ein Lied einer lokalen Berliner Band, das die Besucher zum Mitsingen brachte. Der zweite und für viele der eigentliche Höhepunkt kam, als Hetfield 'Nothing Else Matters' anstimmte.

Die Rockballade verwandelte das Stadion in ein Lichtermeer aus Handylampen und ließ die Fans Gänsehaut-Minuten erleben. Zum Abschluss schickte die Band die Fans mit einem Feuerwerk in die Nacht und hinterließ bei allen ein lang anhaltendes Glücksgefühl





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