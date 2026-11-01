Metallnadeln und Magnete in Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt in Thüringen und Rheinland-Pfalz

Polizei ermittelt nach Fund von Metallnadeln und Magneten in Halloween-Süßigkeiten in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Eltern sollten Beutel der Kinder dringend prüfen.

Kinder in den Bundesländern Thüringen und Rheinland-Pfalz stießen bei der Auswertung ihrer Halloween -Naschereien auf gefährliche Fremdkörper. In mehreren Fällen wurden Metallnadeln sowie kleine Magnete in den Süßigkeiten beuteln entdeckt. Zum Glück blieben die Vorfälle glücklicherweise ohne Verletzungen an den Kindern. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Tathergang aufzuklären und die Verantwortlichen zu finden.

Gefährliche Funde in Eichsfeld und Umgebung

In der Gemeinde Wintzingerode im thüringischen Landkreis Eichsfeld stießen Kinder beim genauen Durchsuchen ihrer Fundstücke auf die gefährlichen Objekte. Die Polizei geht davon aus, dass die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten platziert wurden. Der Verdacht lautet, dass die Täter die Kinder verletzen wollten. Deshalb wird aktuell wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Umstände und die Motivation der Täter sind noch nicht vollständig bekannt.

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Ein besonders schockierender Vorfall ereignete sich, als ein neunjähriger Junge seine Beute genauer inspizierte. Er entdeckte an einem Kaubonbon zwei winzige Magnete, die jeweils einen Durchmesser von rund zwei Millimetern aufwiesen. Solche kleinen metallischen Gegenstände bergen ein erhebliches Risiko, wenn sie verschluckt oder in den Körper eingeführt werden. Die Entdeckung blieb aber glücklicherweise ohne körperliche Folgen für das Kind.

Vorsicht durch Social Media Warnung

Die Mutter des betroffenen Jungen wurde durch eine Warnung auf der Social-Media-Plattform Instagram aufmerksam. Sie hatte ihren Sohn daraufhin gebeten, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu überprüfen. Dieser Fall verdeutlicht, wie wichtig ein wachsames Auge der Eltern bei den Halloween-Aktivitäten ist. Trotz der Warnung ist es bis dato unklar, von welchen Haustüren die präparierten Süßigkeiten stammen. Die Quellen der kontaminierten Naschereien sind also noch nicht lokalisiert.

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Die Behörden und die Polizei appellieren daher dringend an alle Eltern. Es wird empfohlen, die Naschbeute der Kinder sorgfältig zu kontrollieren. Besser ist es einmal zu viel zu prüfen, als ein Risiko für die Gesundheit der Kinder einzugehen. Jede Süßigkeit sollte auf verdächtige Gegenstände hin untersucht werden. Dies gilt besonders für Bonbons, Kaugummis und andere kleine Lebensmittel, in denen sich Fremdkörper leicht verstecken können.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Derartige Schockfunde sind leider kein einmaliges Ereignis in der Geschichte des Halloween-Festens. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Berichte aus anderen Teilen Deutschlands. So wurde im Jahr 2025 eine Mutter in der Stadt Kiel aufmerksam, als sie Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder fand. Solche Vorfälle zeigen ein wiederkehrendes Muster der Gefährdung von Kindern während der Festtage. Die Sicherheit der Kinder muss daher stets priorisiert werden. Eltern sollten ihre Kinder nicht allein mit der Kontrolle ihrer Beute lassen.

Die aktuellen Ermittlungen in Thüringen und Rheinland-Pfalz stehen noch am Anfang. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Falls weitere Vorfälle bekannt werden oder Hinweise vorliegen, sollten diese unverzüglich den Behörden gemeldet werden. Die Aufklärung dieser Straftaten ist wichtig, um künftige Gefahren für Kinder abzuwenden. Die Medien berichten kontinuierlich über den Stand der Ermittlungen.