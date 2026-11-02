Metro Bank: Aktienvolumen steigt auf 673.641.432 Stück

Metro Bank Holdings PLC erhöht das Stammkapital durch neue Aktienzuteilung an Mitarbeiter. Das Gesamtstimmrecht beläuft sich nun auf 673.641.432 Anteile mit Nennwert.

Metro Bank Holdings PLC hat am 2. November 2026 offiziell bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober 2026 zusätzliche Stammaktien zum Handel zugelassen wurden. Diese Neuzuteilung erfolgt im Rahmen der bestehenden Blockzulassung für die Mitarbeiterbeteiligungspläne des Unternehmens und führt zu einer signifikanten Erhöhung der insgesamt ausgegebenen Aktienanzahl.

Zulassung neuer Stammaktien zur Notierung

Die Metro Bank Holdings PLC hat spezifische Anteile unter der ISIN-Nummer GB00BMX3W479 an die London Stock Exchange (LSE) übermittelt. Die Zahl der neu zum Handel zugelassenen Aktien beträgt exakt 6.932 Stück. Diese neuen Anteile sind vollständig fungibel mit allen anderen bereits notierten gewöhnlichen Stammaktien der Metro Bank Holdings PLC. Der Nennwert jeder einzelnen Aktie liegt bei einem extrem niedrigen Betrag von GBP 0,000001. Durch diese Transaktion wird sichergestellt, dass die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme des Instituts ordnungsgemäß abgewickelt werden können und die entsprechenden Wertpapiere liquide handelbar bleiben.

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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Als direkte Folge der Zulassungen im Oktober 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der ausgegebenen gewöhnlichen Stammaktien der Metro Bank Holdings PLC per Stichtag 31. Oktober 2026 auf 673.641.432 Stück. Jede dieser Anteile verfügt über uneingeschränkte Stimmrechte bei Hauptversammlungen. Es ist zudem wichtig festzuhalten, dass die Metro Bank Holdings PLC aktuell keine eigenen Aktien in der eigenen Schatzkasse hält. Dies bedeutet, dass alle genannten 673.641.432 Aktien aktiv im Markt zirkulieren und nicht vom Unternehmen zurückgehalten oder stillgelegt wurden. Diese Struktur gewährleistet eine transparente Eigentümerschaft ohne versteckte Bestände.

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Bedeutung für Anleger und Disclosure Rules

Für Investoren und institutionelle Aktionäre ist die aktualisierte Gesamtzahl der Aktien von entscheidender Bedeutung, da sie als Divisor für Berechnungen dient. Gemäß den Disclosure and Transparency Rules (DTR) der Financial Conduct Authority (FCA) müssen Anteilseigner ihre Beteiligungen melden, sobald bestimmte Schwellenwerte überschritten werden. Der aktuelle Wert von 673.641.432 dient als Basis denominator, um zu bestimmen, ob ein Anteilseigner verpflichtet ist, sein Interesse an der Metro Bank Holdings PLC zu melden oder Änderungen daran anzukündigen. Diese Regelkonformität stellt sicher, dass alle Marktteilnehmer auf derselben Informationsbasis agieren und Manipulationsrisiken minimiert werden.

Rechtlicher Rahmen und Kontaktinformationen

Diese Ankündigung erfolgt in voller Übereinstimmung mit den Vorschriften DTR 5.6.1 und PRM 1.6.4. Für Rückfragen steht Clare Gilligan, die Company Secretary der Metro Bank Holdings PLC, zur Verfügung. Sie kann über die Telefonnummer +44 (0) 2034028385 erreicht werden. Das Unternehmen betont weiterhin seine Unabhängigkeit als britische Bank und weist darauf hin, dass 'Metrobank' eine eingetragene Marke der Metro Bank PLC ist. Einlagensicherung durch das Financial Services Compensation Scheme schützt eligible deposits. Die Metro Bank PLC wird von der Prudential Regulation Authority autorisiert und von der Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority reguliert.