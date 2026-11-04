Metro Bank Q3 2026: Kreditwachstum steigt um 37 Prozent

Metro Bank Holdings PLC meldet im dritten Quartal 2026 ein starkes Kreditwachstum von 37 Prozent und bestätigt die volle Jahresprognose für die Rentabilität.

Metro Bank Holdings PLC hat am 4. November 2026 einen deutlichen Aufwärtstrend in den Kernkennzahlen des dritten Quartals 2026 bekanntgegeben. Der britische Finanzdienstleister verzeichnete bei den Zielkreditsegmenten ein Wachstum von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Marktdurchdringung und die strategische Ausrichtung der Bank auf profitablere Geschäftsfelder.

Strategischer Fokus auf profitable Kreditsegmente

Die Metro Bank konzentriert ihre Ressourcen gezielt auf Corporate-, Commercial- und SME-Kredite sowie auf spezialisierte Hypotheken. In diesen Bereichen belief sich das Bruttokreditvolumen im dritten Quartal 2026 auf 6,619 Milliarden Pfund. Im ersten Halbjahr 2026 lagen diese Werte noch bei 6,183 Milliarden Pfund, was einem季度-over-Quarter-Wachstum von 7 Prozent entspricht. Gleichzeitig reduzierte die Bank ihr Laufzeitportfolio um 32 Prozent im Jahresvergleich auf 2,806 Milliarden Pfund. Dieser Rückgang ermöglicht es der Bank, Kapital und Liquidität freizusetzen und in die wachstumsstarken Zielsegmente umzuschichten.

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Daniel Frumkin, Chief Executive Officer der Metro Bank, betonte in einer Erklärung die konsequente Umsetzung der Strategie. Er verwies darauf, dass die Bank Marktanteile in ihren Zielsegmenten gewinne und Beziehungen zu Unternehmen aufbaue, die das britische Wirtschaftswachstum antreiben. Die aktive Verwaltung des ablaufenden Kreditportfolios setze Kapital frei, das nun produktiv eingesetzt werde. Frumkin führte aus, dass die Kombination aus Kreditwachstum in höherverzinslichen Segmenten und einer disziplinierten Kostenkontrolle operativen Hebel effizient nutze.

Verbesserung der Nettozinsspanne und Rentabilitätsziele

Ein zentrales Element der aktuellen Ergebnisse ist die strukturelle Expansion der Nettozinsspanne (NIM). Diese stieg im dritten Quartal 2026 um 42 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 3,45 Prozent. Dieser Wert liegt bereits innerhalb des guidance-Bereichs für das gesamte Jahr 2026. Die Bank erwartet einen weiteren Ausbau der NIM sowie der Return on Tangible Equity (RoTE) im vierten Quartal 2026 und im Jahr 2027. Dies wird durch die Reifung festverzinslicher Treasury-Assets und die fortgesetzte Asset-Rotation unterstützt.

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Metro Bank hat seine gesamten Prognosen erneut bestätigt. Für das vierte Quartal 2026 wird eine RoTE von mehr als 13 Prozent angestrebt. Für das Jahr 2027 gilt eine Zielgröße von über 15 Prozent, während für 2028 eine Steigerung auf mehr als 18 Prozent geplant ist. Diese Ziele sollen durch die Optimierung der Bilanzstruktur und die Nutzung von Synergien erreicht werden. Die Bank sieht klare Perspektiven für die weitere Renditesteigerung in den kommenden Monaten.

Kreditqualität und Kosteneffizienz im Vergleich

Trotz des aggressiven Wachstums in ausgewählten Segmenten bleibt die Kreditqualität der Metro Bank stabil hoch. Das Portfolio ist stark durch Immobilien besichert und weist niedrige Rückstandsraten auf. Die Gesamtverlust provisionierung belief sich im dritten Quartal 2026 auf 131 Millionen Pfund, was einer Reduktion von 23 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2025 entspricht. Insgesamt betrugen die Nettokredite an Kunden 9,294 Milliarden Pfund. Die Bank bewertet die Qualität ihres Portfolios als angemessen provisionsiert und resilient gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen.

Auf der Passivseite verzeichnete Metro Bank Kundeneinlagen in Höhe von 13,028 Milliarden Pfund. Obwohl dies einem leichten Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, positioniert sich die Bank weiterhin als kostengünstigster Anbieter im britischen High-Street-Banking-Sektor. Durch die disziplinierte Verwaltung teurer Nicht-Relationship-Einlagen konnte die Cost of Deposits optimiert werden. Das Verhältnis von Nettokredit zu Einlagen lag bei 71 Prozent, was erhebliche Kapazitäten für weiteres Wachstum und eine stabile Liquiditätsmanagementstrategie bietet.

Ausblick und operative Steuerung im vierten Quartal

Für das vierte Quartal 2026 blickt die Metro Bank mit Zuversicht in die Zukunft. Daniel Frumkin erklärte, dass die Bank mit klarer Dynamik in das letzte Quartal des Jahres starte. Die Beziehungsbankierung durch das Netzwerk von 78 Filialen im Vereinigten Königreich sowie digitale Angebote unterstützen weiterhin das Wachstum der Girokontosaldo sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich. Die starke Liquidität ermöglicht es der Bank, im wettbewerbsintensiven britischen Finanzierungsmarkt diszipliniert zu agieren.

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Die Metro Bank Holdings PLC notiert an der Londoner Börse unter dem Symbol MTRO LN. Die rechtliche Entitätsidentifikationsnummer lautet 984500CDDEAD6C2EDQ64. Interessierte können weitere Informationen über den Investor Relations Bereich oder die Medienabteilung der Bank erhalten. Die aktuelle Performance zeigt, dass die strategischen Maßnahmen zur Fokusverlagerung auf rentablere Geschäfte greifen und die langfristigen Ziele der Bank erreichbar erscheinen.