Mett überholt Rohmilch als häufigste Ursache für Lebensmittelvergiftungen in Deutschland

Zehn Jahre BVL-Daten zeigen: Würziges Schweinemett ist jetzt der häufigste Auslöser lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche in Deutschland. Details zu Risiken und Hygienetipps.

Würziges Schweinemett hat die Rohmilch als häufigste Ursache für lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche in Deutschland abgelöst. Diese alarmierende Entwicklung geht aus einer umfangreichen Zehn-Jahres-Auswertung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hervor. Der deftige Klassiker, der bei vielen Deutschen zum Frühstück oder zur Party auf dem Teller landet, stellt sich zunehmend als tödliche Keimfalle dar. Insbesondere die hohe Kontaminationsrate mit gefährlichen Krankheitserregern macht das rohe Fleischprodukt zu einem signifikanten Risiko für die öffentliche Gesundheit.

BVL-Studie deckt gefährliche Trends bei Lebensmitteln auf

Die Zehn-Jahres-Bilanz des BVL in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) bietet einen detaillierten Überblick über die Entwicklung lebensmittelbedingter Infektionen in Deutschland. Zwischen 2015 und 2024 wurden insgesamt 3021 lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche gemeldet, die rund 19.800 Erkrankte zur Folge hatten. Besonders drastisch ist die Zahl der Todesopfer, die bei 59 Personen lag. Die Dunkelziffer dieser Statistiken wird jedoch als erheblich eingeschätzt, da viele Betroffene bei leichten Magen-Darm-Beschwerden keinen Arzt aufsuchen. Lediglich bei 297 Ausbrüchen konnte eindeutig festgestellt werden, welches具体的 Lebensmittel die Infektion auslöste.

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Salmonellen im Mett dominieren als Auslöser von Krankheiten

Bei den häufigsten Erregern bei Lebensmittel-Ausbrüchen über die letzten zehn Jahre dominieren eindeutig Campylobacter und Salmonellen. Die Durchfall-Bakterien Campylobacter verursachten innerhalb dieses Zeitraums 1218 Krankheitsausbrüche und kommen vor allem in Rohmilch und auf Geflügelfleisch vor. Salmonellen lösten 929 Ausbrüche aus und treten häufig im Zusammenhang mit rohem Fleisch wie Mett und kurz gereifter Rohwurst auf. BVL-Präsidentin Prof. Dr. Gaby-Fleur Böl betont, dass beide Erreger schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Für viele Deutsche ist Mett ein fester Bestandteil der Esskultur, doch diese Vorliebe birgt erhebliche gesundheitliche Gefahren, wenn Hygienemaßnahmen nicht strikt eingehalten werden.

Prävention senkt Risiken bei Rohmilch und Eiern

Im Gegensatz zum Mett ist die Situation bei der Rohmilch erfreulich zurückgegangen. Zwischen 2015 und 2017 häuften sich Krankheitsausbrüche nach dem Trinken von Rohmilch deutlich, doch danach gingen die Fälle signifikant zurück. Dies zeigt, dass gezielte Präventionsmaßnahmen effektiv sind. BVL-Präsidentin Prof. Dr. Gaby-Fleur Böl erklärt gegenüber BILD, dass Hygienekontrollen an Rohmilch-Tankstellen, gezielte Verbraucherinformationen und Salmonellen-Kontrollprogramme bei Legehennen dazu beigetragen haben. Durch diese Maßnahmen sind Rohmilch und Eier heute deutlich weniger problematisch als in den vergangenen Jahren.

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Privathaushalte sind Hauptrisikozentren für Infektionen

Die meisten eindeutig aufgeklärten Ausbrüche geschehen in privaten Haushalten. Daher hält die BVL-Präsidentin mehr Aufklärung über richtiges Erhitzen, Kühlen und saubere Küchenarbeit für äußerst wichtig. Auf Platz zwei der Risikolokale folgen Kantinen, Mensen sowie Küchen in Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Restaurants liegen bereits deutlich dahinter, während Take-away- und Imbissbetriebe mit einem deutlichen Abstand am Ende der Risikoleiste stehen. Besonders im Jahr 2024 verdeutlichte sich die Gefahr durch den größten Krankheitsausbruch des Jahres, der mit dem Verzehr von gewürztem Schweinemett in Zusammenhang stand. Dabei erkrankten 191 Menschen an Salmonellen und 64 mussten ins Krankenhaus.

Aktuelle Entwicklung nach der Pandemie zeigt Wiederanstieg

Während der Corona-Zeit halbierte sich die Zahl der gemeldeten Ausbrüche von etwa 400 auf rund 200 pro Jahr. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Ausbrüche jedoch wieder auf 271 mit mindestens 2400 Erkrankten. Zusätzlich verlief das Jahr mit 451 Krankenhausbehandlungen und acht Toten. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit, die Hygienestandards im Umgang mit rohen Lebensmitteln wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die Daten des BVL dienen dabei nicht nur der Statistik, sondern sollen auch als Warnung und Aufklärungsinstrument für Verbraucher dienen, um weitere vermeidbare Infektionen und schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.