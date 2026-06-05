Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht seit dem heutigen Freitag auf der Liste für eine Spenderlunge. Der Zustand der Kronprinzessin hat sich drastisch verschlechtert. Marius, der Sohn der Kronprinzessin, beantragt Haftentlassung, um seiner Mutter beistehen zu können. Der Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius war im März zu Ende gegangen. Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt Høiby in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft in Oslo fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft für ihn. Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby während des Prozesses im März. Am 15. Juni soll sich mit der Urteilsverkündung sein weiteres Schicksal entscheiden. Der norwegische Königshof gab am heutigen Freitag bekannt: Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst: Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich in den letzten Monaten immer weiter verschlechtert. Das Prozedere der Warteliste für Spenderlungen in Norwegen: Wenn eine Lunge zur Verfügung steht, wird der Patient von der Liste ausgewählt, der am besten passt. In Norwegen stehen im Durchschnitt fünf Personen auf der Liste, aktuell sind es acht Personen. Um überhaupt auf die Liste zu kommen, muss die aktuelle Lebenserwartung auf ein Jahr gesunken sein!

Mette-Marit steht seit dem heutigen Freitag auf der Liste für eine Spenderlunge . Der Zustand der norwegischen Kronprinzessin hat sich drastisch verschlechtert. Beim norwegischen Nationalfeiertag am 17.

Mai sah das Volk Mette-Marit mit Sauerstoffgerät an der Seite von Ehemann Haakon. Trotz des Geräts musste die Kronprinzessin oft husten, bekam schlecht Luft. Marius beantragte daher, seine Untersuchungshaft gegen eine elektronische Fußfessel einzutauschen, um nach Hause zurückkehren zu können. Das bestätigte sein Verteidiger Petar Sekuli dem norwegischen Fernsehsender.

Er würde dann ein gemietetes Haus auf dem weitläufigen Schlossgelände Skaugum, wo auch seine Mutter Mette-Marit lebt, beziehen. Noch gibt es keine Entscheidung darüber, ob der Bitte stattgegeben wird. In diesem gemieteten Haus auf dem Gutshof Skaugum, direkt neben seiner Mutter, lebte Marius schon mehrere Jahre. Und will nun dorthin zurück.

Es ist allerdings nicht Marius' erster Versuch, die Gefängnisgitter hinter sich zu lassen. Anfang Mai stellte er bereits Antrag auf Entlassung und eine Fußfessel, begründete ihn in einer Stellungnahme ans Gericht mit den schlimmen Zuständen im Gefängnis. Dieses Gesuch scheiterte allerdings vor dem Amtsgericht in Oslo. Der Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius war im März zu Ende gegangen.

Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt Høiby in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft in Oslo fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft für ihn. Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby während des Prozesses im März. Am 15.

Juni soll sich mit der Urteilsverkündung sein weiteres Schicksal entscheiden. Der Zustand der norwegischen Kronprinzessin hat sich drastisch verschlechtert, sie steht seit dem heutigen Freitag auf der Liste für eine Spenderlunge. Beim norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai sah das Volk Mette-Marit mit Sauerstoffgerät an der Seite von Ehemann Haakon.

Trotz des Geräts musste die Kronprinzessin oft husten, bekam schlecht Luft. Marius beantragte daher, seine Untersuchungshaft gegen eine elektronische Fußfessel einzutauschen, um nach Hause zurückkehren zu können. Das bestätigte sein Verteidiger Petar Sekuli dem norwegischen Fernsehsender. Er würde dann ein gemietetes Haus auf dem weitläufigen Schlossgelände Skaugum, wo auch seine Mutter Mette-Marit lebt, beziehen.

Noch gibt es keine Entscheidung darüber, ob der Bitte stattgegeben wird. In diesem gemieteten Haus auf dem Gutshof Skaugum, direkt neben seiner Mutter, lebte Marius schon mehrere Jahre. Und will nun dorthin zurück. Es ist allerdings nicht Marius' erster Versuch, die Gefängnisgitter hinter sich zu lassen.

Anfang Mai stellte er bereits Antrag auf Entlassung und eine Fußfessel, begründete ihn in einer Stellungnahme ans Gericht mit den schlimmen Zuständen im Gefängnis. Dieses Gesuch scheiterte allerdings vor dem Amtsgericht in Oslo. Der Vergewaltigungs-Prozess gegen Marius war im März zu Ende gegangen. Schon seit Beginn der Verhandlung Anfang Februar sitzt Høiby in U-Haft.

Die Staatsanwaltschaft in Oslo fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft für ihn. Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby während des Prozesses im März. Am 15. Juni soll sich mit der Urteilsverkündung sein weiteres Schicksal entscheiden.

Der norwegische Königshof gab am heutigen Freitag bekannt: Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst: Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose.

Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich in den letzten Monaten immer weiter verschlechtert. Das Prozedere der Warteliste für Spenderlungen in Norwegen: Wenn eine Lunge zur Verfügung steht, wird der Patient von der Liste ausgewählt, der am besten passt. In Norwegen stehen im Durchschnitt fünf Personen auf der Liste, aktuell sind es acht Personen.

Um überhaupt auf die Liste zu kommen, muss die aktuelle Lebenserwartung auf ein Jahr gesunken sein





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