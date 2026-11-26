Königin Mette-Marit überrascht mit ihrem Erscheinen bei einer Veranstaltung in Oslo. Nach der Lungentransplantation wirkt sie gesund und entspannt an der Seite von König Haakon.

Die norwegische Königin Mette-Marit ist am Mittwochabend in der Oslo er Dreifaltigkeitskirche überraschend öffentlich aufgetreten. Zusammen mit ihrem Ehemann König Haakon besuchte das Paar eine offizielle Veranstaltung, bei der die Monarchin deutlich erholt und entspannt wirkte. Dieser Auftritt markiert eine bemerkenswerte öffentliche Rückkehr nach ihrer Lungentransplantation, die im Juni desselben Jahres stattfand.

Königin Mette-Marit strahlt bei Musikabend in Oslo

Der Auftritt wurde von der Öffentlichkeit und den Medien mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Mette-Marit (53) glänzte in einem silbernen Glitzerrock des britischen Labels Wiggy Kit, den sie mit einer nachtblauen Samtjacke mit Stehkragen kombinierte. Eine Brosche am Revers vervollständigte das elegante Outfit. Ihre Ausstrahlung und ihr Lächeln signalisierten der anwesenden Gemeinschaft ein klares Zeichen der Genesung und des Wohlbefindens.

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Haakon erklärt musikalische Wahl der königlichen Familie

König Haakon (53) begründete die Musikwahl in seiner Eröffnungsrede ausdrücklich mit den persönlichen Vorlieben des Königspaars. Er erwähnte die Band um Sängerin Ingrid Helene Håvik (39), die für atmosphärischen, elektronisch geprägten Indie-Pop bekannt ist. Die Gruppe hat in Norwegen bereits mehrere Nummer-eins-Alben erzielt. Haakon betonte, dass er und seine Frau diese Musik häufig hören und sehr mögen, was die Wahl dieser spezifischen Band zur Unterhaltung der Gäste rechtfertigte.

Gemeinsamer Auftritt dreier Generationen der Königsfamilie

Der Abend war besonders, da drei Generationen der norwegischen Königsfamilie gemeinsam anwesend waren. Neben König Haakon und Königin Mette-Marit erschien auch Königin Sonja (89), die Mutter des Königs. Im offiziellen Programm waren ursprünglich nur König Haakon und seine Mutter vorgesehen. Mette-Marits unerwartetes Erscheinen um 18 Uhr löste große Freude bei den Gästen aus. Haakon half seiner Mutter beim Treppensteigen, was die enge Verbundenheit der Familie zeigte.

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Situationsbericht zu Viktorkjeld Svasland

Die Nachrichtensendung berichtete auch über die aktuelle rechtliche Situation von Viktorkjeld Svasland. Er verbleibt weiterhin in U-Haft, kann diese aber mit einer elektronischen Fußfessel außerhalb des Gefängnisses absitzen. Zudem ist es ihm gestattet, sein Haus bei Skaugum täglich zu verlassen, um zu einer Tischlerei zu fahren. Diese Maßnahmen stellen eine Lockerung der bisherigen Haftbedingungen dar.

König Haakon würdigt medizinisches Personal und Hofstaat

In seiner Rede dankte König Haakon dem medizinischen Personal für die hervorragende Betreuung König Haralds in dessen letzten Tagen. Er würdigte ebenso die Mitarbeiter des Hofes für ihren Zusammenhalt. Haakon betonte, dass das Gefühl der Einheit die Familie und die Nation durch die Trauerphase begleitet. Gemeinsam habe man einen Rahmen geschaffen, in dem Trauer, Dankbarkeit und Abschied möglich waren.