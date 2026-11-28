Königin Mette-Marit von Norwegen wird nicht vor der norwegischen Epstein-Kommission aussagen. Die Begründung ist verfassungsrechtlich. Kritiker sehen dennoch eine verpasste Chance für mehr Offenheit.

hatte eine Einladung der sogenannten Epstein-Kommission abgelehnt. Das Büro von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatte ihr nach einer Anfrage des Königshauses davon abgeraten.

Die Kommission befasst sich mit möglichen Verbindungen norwegischer Politiker und Amtsträger zu dem 2019 gestorbenen, verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Dabei geht es um frühereVerfassung als Grund für Mette-Marits Absage Nach Angaben des Büros des Ministerpräsidenten könnte eine Aussage der Königin vor der Kommission Fragen zur verfassungsmäßigen Rolle des Königshauses und zur Gewaltenteilung aufwerfen. Die Gewaltenteilung beschreibt die Trennung staatlicher Macht. Sie soll verhindern, dass einzelne Institutionen zu viel Einfluss erhalten.

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Das Büro von Jonas Gahr Støre betont, es habe nur eine rechtliche Einschätzung abgegeben. Die Entscheidung über die Einladung habe allein beim Königshaus gelegen.