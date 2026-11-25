Während der U-Haft darf Marius Borg Høiby in einer Werkstatt arbeiten. Warum das für ihn jetzt wichtig ist.

Der Norweger Marius Borg Høiby auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Anwalt in Oslo, am 19. Januar 2026. Mette-Marits Sohn hat in der Untersuchungshaft laut Medien einen neuen Job gefunden: Marius Borg Høiby arbeitet seit dieser Woche als Tischler.

Marius Borg Høiby hat in der Untersuchungshaft einen neuen Job an Land gezogen: Der älteste Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit arbeitet laut norwegischen Medien als Tischler. Høibys Verteidiger Alexander Greaker sagte dem Fernsehsender TV2, sein Mandant habe am Montag seinen ersten Arbeitstag gehabt.

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„Das ist ein wichtiger Teil seiner Rehabilitation. ” Høiby mache die Arbeit Spaß. Der Norweger sitzt seine U-Haft derzeit mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause auf Gut Skaugum, dem Wohnsitz der Königsfamilie, ab. Er darf laut TV2 Zeit in einer Werkstatt verbringen, die nicht weit von seiner Wohnung entfernt liegt.über die Verlängerung der Untersuchungshaft entscheiden – das nächste Mal am kommenden Montag.

Mehrfach hat der 29-Jährige bereits erfolglos die Freilassung beantragt. Dieses Mal habe Høiby einer Verlängerung aber bereits vorab zugestimmt, sagte sein Verteidiger TV2: „Seine Situation ist nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen. ” Høiby war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig: In mehreren Punkten hat Høiby Berufung eingelegt, ab Februar wird erneut verhandelt.

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Der Stiefsohn von Norwegens König Haakon VIII. ist zwar kein Prinz, wuchs aber mit den Kindern des Königspaares auf und wird deshalb häufig als Bonus-Prinz bezeichnet. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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