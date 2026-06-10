Mexikanische Unmut gegen FIFA-Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara

Die mexikanische Hauptstadt, Mexiko-Stadt, steht kurz vor ihrer Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers. Doch wer gedacht hat, dass sich die fußballbegeisterten Mexikaner vollumfänglich darüber freuen, dass ihr Land das Turnier ausrichtet, der irrt. Denn in den drei Ausrichterstädten brodelt der Unmut gegen die lokalen Behörden.

Die mexikanische Hauptstadt, Mexiko -Stadt, steht kurz vor ihrer Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers. Doch wer gedacht hat, dass sich die fußballbegeisterten Mexikaner vollumfänglich darüber freuen, dass ihr Land das Turnier ausrichtet, der irrt.

Denn in den drei Ausrichterstädten brodelt der Unmut gegen die lokalen Behörden. In der Hauptstadt gibt es Zoff um Fake-Kronleuchter in einer U-Bahn-Station, Brücken, die erst lila und dann wieder zurückgestrichen wurden. In Monterrey gibt es Probleme ganz anderer Art. In der 1,2-Millionen-Einwohner-Stadt werden drei Vorrundenspiele ausgetragen.

Dazu findet dort eine Partie der ersten K.o. -Runde statt. Die Metropole bereitet sich auf Besucher aus der ganzen Welt vor. Aber die sollen nur das schöne Monterrey zu sehen bekommen.

Ganze Armensiedlungen verschwinden hinter grünen Sichtschutznetzen, Betonwänden, Zäunen und Willkommensbannern für Mannschaften und Fans in ihrer Landessprache. Dadurch werden Holz- und Wellblechhütten versteckt, ebenso der heruntergekommene alte Busbahnhof. Die Bewohner der vernachlässigten Viertel sind sauer. Zumal die Maßnahmen nicht neu sind.

Bereits 2002 wurde in der Stadt vor einem UN-Gipfel eine Mauer errichtet, die eine arme Siedlung verdecken sollte. Dieses Bauwerk wurde damals von Kritikern als „Mauer der Armut“ bezeichnet. Heute streitet die Stadtverwaltung die Vorwürfe ab. Die Veränderungen im Stadtbild dienten der Verschönerung oder den Infrastrukturarbeiten.

Auch in Guadalajara gibt es Ärger. Der dreht sich allerdings mehr um Baustellen, Verkehrsprobleme, Fahrpreiserhöhungen und eine Wasserkrise





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