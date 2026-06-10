Mexikanische WM-Reporterin: Fließend Deutsch und großer Fan des deutschen Fußballs

Maria Fernanda Mora berichtet für Televisa von der WM und spricht perfekt Deutsch. Ihre Schulausbildung an der Deutschen Schule in Mexiko und ihre Leidenschaft für den deutschen Fußball prägen ihre journalistische Arbeit.

Maria Fernanda Mora, 34, ist das Gesicht der WM-Berichterstattung beim mexikanischen Rechteinhaber Televisa . Doch nur wenige wissen, dass die Journalistin fließend Deutsch spricht und früher ein großer Fan der deutschen Fußball stars war.

"Ich habe mein Abitur mit 2,0 an der Deutschen Schule Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt gemacht", erzählt Maria gegenüber BILD. "Mathematik, Physik, Chemie, Biologie - alles wurde auf Deutsch unterrichtet. Danach wollte ich ursprünglich Architektur studieren.

" Die Schule hatte ein Stipendium, das jedoch an eine andere Schülerin ging. Maria: "Ich war unglaublich enttäuscht und wusste zunächst nicht, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte.

" Die Lösung fand sie im Bloggen über Sport. Dadurch wurde die Zeitung Milenio auf sie aufmerksam. Dort begann sie als Praktikantin, arbeitete danach für gerade mal 700 Pesos (etwa 35 Euro) im Monat und zahlte die Anreise zu Turnieren aus eigener Tasche. Über ESPN und Fox Sports Mexico führte ihr Weg schließlich zu Televisa.

Während ihrer Karriere kamen ihr ihre Deutschkenntnisse einmal besonders zugute - bei einem Interview mit Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg und seinem mexikanischen Kollegen Sergio Pérez. Sie berichtet: "Nico war gelangweilt, weil alle Reporter nur mit Pérez sprechen wollten. Also sagte ich auf Deutsch: 'Nico, hallo, wie geht es dir? Hier versteht uns keiner.

Also erzähl mir etwas über Sergio - welche Musik hört er zum Beispiel in der Box?

' Hülkenberg begann sofort zu lachen und antwortete: 'Popmusik, aber die mag ich gar nicht. ' Checo, der dank seiner Jugendjahre in Deutschland ebenfalls alles verstand, musste ebenfalls lachen. Die Dynamik des Gesprächs war komplett verändert.

" Neben dem mexikanischen Fußball verfolgt sie auch intensiv den deutschen Spielbetrieb. Ihre Lieblingsmannschaft ist Borussia Dortmund: "Die Gelbe Wand ist einfach der Wahnsinn.

" Sollte Mexiko bei der WM früh scheitern, wird sie die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterstützen. Ihre Begeisterung für die DFB-Elf ist zwar nicht mehr ganz so groß wie früher, doch sie schwärmt noch von Spielern wie Thomas Müller, Mats Hummels, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski.

"Und für Oliver Kahn habe ich ein bisschen geschwärmt …" Bleibt die Frage, warum sie die Deutsche Schule in Mexiko besucht hat. Maria antwortet: "Niemand in meiner Familie spricht Deutsch, aber meine Mutter interessiert sich schon lange für die deutsche Kultur und Sprache.

Zudem sollte ich neben Englisch und Spanisch noch eine dritte Sprache lernen. Ich habe es bis heute nicht bereut.





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