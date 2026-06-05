Mexiko bereit für Fußball-Weltmeisterschaft trotz Protesten und Sicherheitsbedenken

Mexikos Außenminister Roberto Velasco sagt, dass die Behörden bereit seien, die Weltmeisterschaft unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auszurichten.

Wenige Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft gehen die mexikanischen Behörden trotz Proteste n und Sicherheitsbedenken davon aus, dass Besucher eine "wunderbare Zeit" im Co-Gastgeberland verbringen werden.

Mexikos Außenminister Roberto Velasco sagte nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Johann Wadephul in Mexiko-Stadt, dass die Behörden bereit seien, die Weltmeisterschaft unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auszurichten. Derzeit gibt es in der mexikanischen Hauptstadt Proteste und Straßenblockaden einer streikenden Lehrergewerkschaft. Auch andere soziale Gruppen haben Demonstrationen während der WM angekündigt.

"Wir sind eine Demokratie, wir sind ein Land der Freiheiten", begründete Velasco die Proteste. Vor riesigen, künstlerischen Fußbällen tauschten Wadephul und Velasco nach dem bilateralen Treffen Trikots ihrer jeweiligen Nationalmannschaften aus. Mexiko ist mit drei Spielorten und 13 Spielen Mitgastgeber der WM, die zusammen mit den USA und Kanada ausgerichtet wird. Gespielt wird in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey.

Präsidentin Claudia Sheinbaum hat ein sicheres Turnier versprochen. Mehr als 100.000 Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte sowie Drohnen, Militärflugzeuge und Sprengstoffspürhunde sollen für einen sicheren Ablauf des Wettbewerbs sorgen. Im Februar hatten die Anhänger des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", Mexiko nach dessen Festnahme und Tod mit einer Welle der Gewalt überzogen. Dabei starben mindestens 74 Menschen.

Oseguera war der Anführer des mächtigen Drogenkartells Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)





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