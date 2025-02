Mexiko Droht Google mit Klage wegen Umbenennung des Golf von Mexiko

Die Umbenennung des Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sorgt für internationaler Beunruhigung. Mexiko, das von der Umbenennung betroffen ist, droht Google mit einer Klage, da der Kartendienst Google Maps den neuen Namen auch für das mexikanische Küstengebiet anwendet.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum kritisiert die US-Maßnahme scharf, da sie die Souveränität Mexikos und die historische Benennung des Gewässers nicht respektiert. Sheinbaum betont, dass die USA nur über die Küstengewässer innerhalb der Zwölf-Seemeilen-Zone verfügen und somit keinen Anspruch auf die Umbenennung des gesamten Golfes haben.Mexiko hat Google bereits schriftlich aufgefordert, in seinem Kartendienst die historische Bezeichnung „Golf von Mexiko“ für den nicht-amerikanischen Teil des Gewässers zu verwenden. Sollte Google auf die Forderung nicht reagieren, werde Mexiko eine Zivilklage gegen das Unternehmen einreichen. Die mexikanische Regierung sieht die Namensänderung als eine Verletzung des internationalen Rechts und als einen Angriff auf die mexikanische Identität an.Die Namensänderung des Golf von Mexiko wurde von der US-Regierung kurz nach Trumps Amtsantritt angeordnet. Google Maps hat den Namen in seinem Kartendienst entsprechend aktualisiert. Nutzer in den USA werden den Meerbusen als Golf von Amerika angezeigt, während Nutzer außerhalb der USA zunächst den traditionellen Namen und anschließend den neuen Namen in Klammern sehen. Die US-Regierung hat zudem Druck auf Medienvertreter ausgeübt, um die Verwendung des Namens „Golf von Amerika“ zu erzwingen. Nachrichtenagenturen wie AP, die sich weigerten, den neuen Namen zu verwenden, wurden von Trump öffentlich kritisiert und sogar von Pressekonferenzen ausgeschlossen. Der Name „Golf von Mexiko“ ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich und bezeichnet das Gewässer, das nicht nur die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch Mexiko und Kuba umgibt. Trumps Erlass sieht die Namensänderung für das Gebiet bis zu den Seegrenzen von Mexiko und Kuba vor





