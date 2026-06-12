Die mexikanische Nationalmannschaft besiegt Südafrika im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 mit 2:0. Das Spiel im Aztekenstadion ist von vielen roten Karten und einer emotionalen Szene nach Jiménez' Tor geprägt. Gleichzeitig gibt es massive organisatorische Probleme.

Die mexikanische Nationalmannschaft eröffnete die Weltmeisterschaft 2026 in ihrem Heimspiel mit einem 2:0-Sieg gegen Südafrika . Das Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion in Mexiko -Stadt war von intensiven Emotionen und mehreren Platzverweise n geprägt.

Bereits in der Anfangsphase brachte Julian Quinones, Torschützenkönig der Saudi Pro League, die Gastgeber in Führung. Mexiko dominierte das Spielgeschehen und ließ sich nie ernsthaft in Bedrängnis bringen. Der entscheidende zweite Treffer erzielte Raul Jiménez, der danach in Tränen ausbrach und sein Tor seiner kürzlich verstorbenen Vater widmete. Insgesamt zeigte das Spiel drei rote Karten, wobei zwei an südafrikanische Spieler gingen.

Die Bafana Bafana fand keinen Rhythmus und wirkte von der Dimension des Ereignisses eingeschüchtert, was zu einer technisch und taktisch überlegenen Vorstellung der Mexikaner führte. Das Aztekenstadion, das bereits zum dritten Mal eine Weltmeisterschaft eröffnete, war ausverkauft und bot eine atmosphärische Kulisse, die an vergangene Großereignisse erinnerte. Dennoch traten im Stadion und im Umfeld erhebliche logistische Probleme zutage, darunter chaotischer Verkehr, fehlende Beschilderung und mangelnde WLAN-Abdeckung.

Diese Probleme stehen im Zusammenhang mit der Entscheidung von FIFA-Präsident Gianni Infantino, das Turnier ohne ein lokales Organisationskomitee durchzuführen, was die Behebung solcher Mängel erschwert. Trotz der organisatorischen Herausforderungen begann die WM mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie, bei der Shakira auftrat. Das Spiel selbst war spektakulär und unterhaltsam, wenn auch nicht auf höchstem sportlichem Niveau. Die frühen Warnungen für mögliche Achtelfinalgegner, insbesondere England, wurden durch die aggressive Spielweise und die zahlreichen Platzverweise deutlich.

Mexiko startet mit drei Punkten und großer Zuversicht in das nächste Gruppenspiel, während Südafrika sich neu orientieren muss. Insgesamt war der Auftakt ein Spiegelbild der komplexen Vorbereitungen zu dieser WM, die inmitten von Begeisterung und organisatorischen Wirren stattfand





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