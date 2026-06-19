Mexiko hat bereits im zweiten Spiel das Ticket für die K.o.-Runde gelöst

Mexiko hat bei der WM bereits im zweiten Spiel das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Gegen Südkorea profitierte das Team von einem Torwart-Fehler des südkoreanischen Keepers. In Guadalajara siegte Mexiko in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea und stand als erstes Team in der K.o.-Runde.

Mexiko hat bei der WM bereits im zweiten Spiel das Ticket für die K.o. -Runde gelöst. Gegen Südkorea profitierte das Team von einem Torwart-Fehler des südkorea nischen Keepers.

In Guadalajara siegte Mexiko in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea und stand als erstes Team in der K.o. -Runde. Dort wartet zum Auftakt ein weiteres Heimspiel. Luis Romo erzielte nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer für Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1.

Juli im legendären Aztekenstadion auf einen Gruppendritten treffen wird. Für den zweimaligen Asienmeister Südkorea um Kapitän Heung-Min Son geht es im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe A am 24. Juni gegen Südafrika nun um alles. Parallel empfängt Mexiko Tschechien.

Beide Nationen waren mit Auftaktsiegen ins Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, angereist. Mexiko hatte das denkwürdige Eröffnungsspiel der XXL-WM inklusive drei Platzverweisen im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen, Südkorea Tschechien mit 2:1 besiegt. Die Asiaten hatten aus dem Nichts die erste Riesenchance: Der ehemalige Bundesligaprofi Son ließ Torhüter Raúl Rangel mit einem Heber stehen, Johan Vásquez rettete in letzter Not vor der Linie. Son stand im Vorfeld aber auch im Abseits.

Ansonsten passierte bis auf einen Kopfball von Mexikos Julián Quinones (20. ) wenig. Wie schon zum Auftakt quittierte das Gastgeber-Publikum die Leistung seiner Mannschaft zur Pause mit lauten Buhrufen und Pfiffen. Dann aber ließ Kim eine sicher abgefangene Flanke nach einem Zusammenstoß beim Aufkommen mit seinem Mitspieler fallen - und Romo schaltete als Schnellster.

Südkoreas Trainer Myung-bo Hong nahm Son und den Mainzer Jae-Sung Lee vom Feld, brachte zwei Stürmer (57. ), doch den Taeguk Warriors fehlten die Ideen. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Obed Vargas (85. ) die Entscheidung, kurz darauf rettete Mexikos Torhüter Raul Rangel (87. ) in höchster Not





express24 / 🏆 16. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mexiko WM K.O.-Runde Südkorea Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Neuer Modus mit mehr Mannschaften, Gruppen und K.o.-RundeDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals in drei Ländern ausgetragen und erweitert die Teilnehmerzahl. Statt 8 Vierergruppen gibt es 12 Vierergruppen, ein Sechzehntelfinale wird eingeführt und die Gesamtzahl der Partien steigt auf 104. Diese Änderungen bringen mehr Spiele, mehr Spannung und ein erweitertes K.o.-System.

Read more »

Mexiko gegen Südkorea live im TV und StreamWo und wann läuft das WM-Spiel der Gruppe A zwischen Mexiko und Südkorea?

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Mexiko gegen Südkorea - Liveticker - 2. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Mexiko gegen Südkorea vom 19.06.2026: heute live.

Read more »

Fanatischer Andrang bei WM-Fanfest in Guadalajara: Über 50.000 Fans feiern bis die Absperrung brichtBeim WM-Spiel zwischen Mexiko und Südkorea stürmten Hunderte Fußballanhänger das bereits überfüllte Fanfest in Guadalajara, nachdem sie eine Absperrung durchbrochen hatten. Die Polizei stoppte den Ansturm. Der Zivilschutz teilte mit, das Fanfest im historischen Zentrum habe seine Kapazitätsgrenze von mehr als 50.000 Menschen erreicht und rief Fans dazu auf, das Spiel an anderen Orten zu verfolgen. In Mexiko-Stadt versammelten sich trotz Regens Tausende Fans auf den Straßen. Gleichzeitig demonstrierten Angehörige der vermissten Menschen friedlich in beiden Städten.

Read more »