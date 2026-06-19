Mexiko sichert sich mit 1:0 gegen Südkorea klaren Gruppensieg und führt Gruppe A an

El Tri gewann ein zähes Duell gegen Südkorea in Guadalajara, verzeichnete den zweiten Sieg der Vorrunde und steht nun als Tabellenerster in die K.o.-Phase, wo das Achtelfinale im Aztekenstadion ausgetragen wird.

Am 24. Juni 2024 gelang dem Co‑Gastgeber Mexiko in Guadalajara ein überzeugender Gruppensieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft, der das Team perfekt für die bevorstehende K.o. -Runde positionierte.

In einem intensiven Duell mit Südkorea setzte die mexikanische Nationalmannschaft, besser bekannt als El Tri, dank eines knappen 1:0‑Erfolgs (Halbzeit 0:0) das zweite Spiel der Vorrunde für sich und nahm damit - als erstes Team - das Weiterkommen in die K.o. -Phase in die Hände. Die entscheidende Differenz zum südkoreanischen Gegner fiel am Ende des ersten Halbzeitspiels, als der erfahrene Mittelfeldspieler Son Heung‑min eine klare Torchance kreierte, die jedoch vom mexikanischen Torhüter Raúl Rangel abgewehrt wurde.

Auch das späte Zuspiel von Kim Jin‑su geriet in die Hände des mexikanischen Verteidigers, der den Ball kontrolliert zurückspielte und damit das Tempo des Spiels verlangsamte. Die Menge im legendären Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, reagierte zunächst mit lauten Buhrufen und Pfiffen, als die mexikanische Mannschaft das Spiel nicht mit Flamboyanz, sondern mit Disziplin führte. In der Nachspielzeit, nach einem kurzen, aber intensiven Pressing von Südkorea, gelang es den Mexikanern, die Oberhand zu gewinnen.

Der entscheidende Treffer fiel in der 68. Minute, als der junge Stürmer Johan Vásquez im Strafraum den Ball per Kopfball von Julián Quiñónez (20) ins Netz beförderte. Dieser Moment brachte die heimische Menge zum Toben und besiegelte das Ergebnis. Für den südkoreanischen Zwilling, den zweimaligen Asienmeister, war das Spiel besonders bitter, denn ihr Kapitän Heung‑Min Son zeigte trotz seiner herausragenden Physis keine Chance, das verbleibende Defensivspiel zu durchbrechen.

Bereits in der ersten Halbzeit war Son im Abseits, als er versuchte, den Ball zu kontrollieren, und das Team musste nach einer kurzen Phase der Unterlegenheit drei Platzverweise hinnehmen, was ihre Moral stark erschütterte. In der zweiten Halbzeit versuchte Trainer Myung‑bo Hong, das Spiel zu drehen, indem er um die 57. Minute die beiden Stürmer Son und Jae‑Sung Lee von Mainz einwechselte, jedoch blieben die kreativen Ideen fehlen. Der neue Auftritt des Südkorea‑Mittelstürmers Obed Vargas in der 85.

Minute konnte das Ergebnis nicht mehr beeinflussen, während Rangel in der 87. Minute einen entscheidenden Paradenwechsel vollzog, um den knappen Vorsprung zu sichern. Durch diesen Sieg stellt Mexiko nun den ersten Platz in Gruppe A, was bedeutet, dass das Team im Achtelfinale am 1. Juli im Aztekenstadion erneut vor heimischem Publikum antreten wird.

Dort trifft El Tri auf den Gruppendritten, dessen Identität erst nach Abschluss der restlichen Vorrundenspiele klar wird. Die Vorfreude auf das nächste Spiel ist bereits spürbar, denn die mexikanischen Fans erwarten von ihrem Team ein weiteres starkes Auftreten, um das heimische Stadion weiter zu füllen und die heimischen Erwartungen zu erfüllen.

Der Erfolg in Guadalajara kommt nicht ohne Geschichte - beim Eröffnungsspiel der WM hatte Mexiko bereits mit einem souveränen 2:0 gegen Südafrika imponiert, während Südkorea die Tschechische Republik mit 2:1 besiegt hatte. Auch wenn das Training der Koreaner zu Beginn der Woche durch eine Drohne gestört wurde, bleibt das Ergebnis des Spiels ein klares Zeichen dafür, dass die mexikanische Mannschaft taktische Disziplin und das notwendige Siegesbewusstsein besitzt, um im weiteren Turnierverlauf erfolgreich zu sein.

Der nächste Schritt im Turnier verspricht ein weiteres denkwürdiges Duell, das nicht nur sportlich, sondern auch kulturell die engen Bindungen zwischen den teilnehmenden Nationen unterstreicht





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Fußball-Weltmeisterschaft 2024 Mexiko Südkorea Gruppensieg Achtelfinale

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